La segunda temporada de “House of the Dragon” comenzó con fuerza. Con un episodio de 58 minutos de duración, la precuela de “Game of Thrones” nos recordó por qué tiene todos los ingredientes necesarios para atraparnos con su trama y este domingo tendremos más de los Targaryen y su batalla por decidir quién es el heredero al Trono de Hierro.

En su retorno a las pantallas, el domingo 16 de junio, “La casa del dragón”, título que recibe en América Latina, logró un ráting de 7,8 millones de espectadores. Es decir, un 22% por debajo de los 10 millones de espectadores con los que se estrenó la serie en 2022, según cifras de “Variety”.

“Cerca de un millón de espectadores menos sintonizaron el canal de cable de HBO el domingo que en el estreno de la primera temporada. A pesar del descenso, según Warner Bros Discovery, el episodio llevó a Max al mayor día de streaming de su historia, tanto en EE.UU. como en el resto del mundo”, explicó el medio especializado.

El segundo episodio se espera mantenga la línea de enganche con los fans de la historia. Si eres uno de ellos, ten en cuenta esta información para no perderte el estreno.

Hora confirmada del capítulo 2 de la temporada 2 de “House of the Dragon”

México: 19 horas.

Colombia: 20 horas.

Ecuador: 20 horas.

Venezuela: 21 horas.

Chile: 21 horas.

Argentina: 22 horas.

Perú: 20 horas.

Bolivia: 21 horas.

Paraguay: 22 horas.

Uruguay: 22 horas.

España: 3:00 a.m. (Del día siguiente)



¿Dónde ver la temporada 2 de “House of the Dragon”?

El segundo episodio de la segunda temporada de “House of the Dragon” se podrá ver en HBO, a través del servicio de cable. Sin embargo, tendrá estreno en simultáneo en streaming a través de DGo (el servicio de DirecTV) y Max (la plataforma oficial de HBO).

Estos son los precios de cada servicio:

Max: Plan básico: 19,90 mensuales (moneda peruana).

DGo: Plan básico: 49,00 mensules (moneda peruana)

Tráiler oficial del episodio 2x02 de “House of the Dragon”

Puedes ver aquí un pequeño avance de lo que será el episodio del domingo 23 de junio:

Resumen del capítulo 2x01 de “House of the Dragon”

El episodio titulado “Un hijo por un hijo” marca el regreso de “House of the Dragon” con un impactante desarrollo en la trama. El episodio comienza en Winterfell, donde el príncipe Jace se reúne con Lord Cregan Stark. Mientras logran un entendimiento, un cuervo trae la noticia de la muerte del príncipe Lucerys.

Rhaenyra, devastada, llega a Bastión de Tormentas, lugar donde despidió a su hijo antes de que el dragón de Aemond lo devorara. La escena es una de las más tristes del episodio, intensificada más adelante cuando Rhaenyra se reencuentra con Jace.

Por otro lado, conocemos a Alyn, un nuevo personaje que salvó la vida de Corlys Velaryon, la Serpiente Marina. Entre los polizones de las embarcaciones de Corlys, Ser Erryk encuentra a Mysaria, el Gusano Blanco, quien más tarde tiene una confrontación con Aemond sobre la muerte de Lucerys.

En el Trono de Hierro, Aegon recibe el apodo de “Aegon, el magnánimo” debido a sus decisiones generosas hacia los súbditos. Estas acciones molestan a su mano, Otto Hightower, quien obliga a Aegon a cambiar sus decisiones. Layrs aprovecha este hecho para sugerir a Aegon que debería contar con una mano del rey diferente si quiere ser percibido como mejor que su padre.

Rhaenyra, al regresar, se encuentra con Daemon y le deja claro su deseo de venganza: “Quiero a Aemond Targaryen”. Con la ayuda de Mysaria, Daemon planea un ataque en Desembarco del Rey, asignando la misión a dos asesinos. Sin embargo, los sicarios no encuentran a Aemond, quien estaba conversando con Criston para hacerlo su aliado. En su lugar, encuentran a la princesa Helaena y sus hijos.

Helaena había predicho la llegada de “ratas” al inicio del capítulo, pero nadie le prestó atención. Los asesinos matan a Jaehaerys y Helaena, en silencio, se refugia con su otra hija en los aposentos de Alicent. Al encontrar a Alicent en compañía de Criston, Helaena revela la terrible noticia: “Mataron al niño”. El episodio cierra con la cara de sorpresa de Alicent, marcando un final impactante y lleno de tensión.

Ficha técnica de “House of the Dragon”

Géneros: Drama, Fantasía

Creadores: Ryan Condal, Miguel Sapochnik

Basado en la obra de: George R. R. Martin (Novela “Fuego y Sangre”)

Elenco:

Paddy Considine como Viserys I Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Milly Alcock / Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Rhys Ifans como Otto Hightower

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabien Frankel como Ser Criston Col

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen adulta

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Harry Collett como Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia como Baela Targaryen

Matthew Needham como Larys Strong

Theo Nate como Laenor Velaryon joven

John MacMillan como Laenor Velaryon adulto

Ryan Corr como Harwin Strong

Graham McTavish como Ser Harrold Westerling

Daemon Targaryen como Matt Smith

Directores:

Clare Kilner

Greg Yaitanes

Geeta Vasant Patel

Guionistas:

Ryan Condal

George R. R. Martin

Sara Hess

Charmaine De Grate

Irene Sans

Alicen Wu

Música:

Ramin Djawadi

Fotografía:

Robert McLachlan

Anselm Steigenberg

Edición:

Christopher Rouse

Tim Horton

Louise Storey

Úna Ní Dhonghaile

Productores:

David Benioff

D.B. Weiss

Miguel Sapochnik

Vince Deadrian

Condal

Carolyn Strauss

Mark Huffner

Amanda Segel

Carly Wray

Peter Debruge



