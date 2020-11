La primera ministra Violeta Bermúdez confiesa que el llamado del presidente Francisco Sagasti la tomó por sorpresa. Unas horas después de su juramento, empieza a empaparse del cargo y delinear los parámetros de su gestión, los cuales comenta en esta entrevista con El Comercio.

— El presidente Sagasti dijo que la tarea fundamental es recuperar la confianza y darle esperanza a la ciudadanía, ¿qué medidas concretas habrá en esa línea ante una población vigilante?

La primera medida es garantizar la neutralidad del Ejecutivo en el proceso de elecciones generales 2021, donde toda la ciudadanía va a elegir a las nuevas autoridades que van a regir el inicio del nuevo ciclo luego del bicentenario de fundada la república. Entonces, una primera línea de trabajo va a ser garantizar elecciones limpias, libres y transparentes. Y ya hemos programado una primera reunión de trabajo con todos los titulares de los organismos electorales con ese propósito.

— ¿Hay alguna iniciativa legislativa desde el Ejecutivo a presentar ante el Congreso?

He jurado ayer [miércoles] en la noche. Hoy día [jueves] estoy tomando conocimiento del estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre todo conociendo a la gente. Porque el norte que nos ha dado el presidente es que tenemos que garantizar la continuidad de los servicios, las prioridades como el combate a la pandemia, la reactivación económica, las grandes líneas que el delimitó el día que asumió el cargo de presidente de la República. Como presidenta del Consejo de Ministros, oportunamente voy a presentarme ante el Congreso de la República para presentar la política de este Gobierno que tiene fecha de caducidad bien clara. El compromiso de este Gobierno es hacer la transferencia ordenada el 28 de julio del próximo año.

— ¿Se prevé iniciar diálogos con las bancadas antes de la presentación en el pleno?

En los próximos días estamos programando una reunión para dialogar primero, como corresponde, con la Mesa Directiva. Tenemos una presidenta del Congreso, coincidentemente. Vamos a sentarnos y dialogar con todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso. Todavía estamos viendo la metodología, queremos una metodología que tenga resultados efectivos. Como el presidente de la República señaló, hay una agenda bien acotada. Creo que va a ser bastante interesante que ellos nos pudieran hacer llegar sus impresiones de esta agenda acotada en estas conversaciones. Tenemos hasta 30 días para poder presentar la política general del Gobierno, queremos hacerlo antes de los 30 días.

La abogada constitucionalista Violeta Bermúdez asumió la PCM el último miércoles. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

— ¿Su poca experiencia a nivel político puede ser una desventaja?

Cualquier ciudadano o ciudadana desde el momento que cumple los 18 años está en capacidad de elegir y ser elegido se convierte en un sujeto político. Puede ser que no tenga experiencia política partidaria, pero cuando uno trabaja en gestión pública, toma decisiones o asume el cargo de ministro o viceministro está asumiendo un rol político. Evidentemente, mi experiencia no es en la política partidaria, mi experiencia es del campo de las políticas públicas orientadas al desarrollo y fortalecimiento del Estado democrático.

— ¿Cómo será la relación de los ministros con la ciudadanía y con la prensa?

El presidente Sagasti ha planteado el enfoque que quiere impregnar en su gestión: confianza y también esperanza. Recuperar la confianza entre las autoridades, tenemos que confiar entre nosotros y nosotras para poder hacer una gestión articulada. Pero también confianza con la ciudadanía, que la ciudadanía pueda confiar en sus autoridades, pueda recuperar la confianza, por ejemplo, los jóvenes en la policía después de los hechos lamentables que hemos visto en las últimas semanas. Y esperanza de poder dejar algunas pistas para la construcción de un rumbo claro de cara a la nueva gestión gubernamental. Tenemos poco tiempo, ocho meses que pasan volando. Tenemos que aprovechar al máximo este tiempo para concentrarnos en aquellos puntos planteados por el presidente de la República, y de ser posible ir generando nuevas prácticas de diálogo, concertación y desde mi rol como presidenta del Consejo de Ministros de convocatoria no solo a los agentes políticos, sino también a la ciudadanía, especialmente a la juventud, que nos ha dado una lección de la importancia de la participación para lograr cambios.

— Keiko Fujimori ha dejado entrever una persecución a su partido. Pide un pronunciamiento del presidente.

No he tenido la oportunidad de ver el llamado que menciona. Pero en este tema, al igual que en el caso del Tribunal Constitucional, nosotros somos respetuosos de la independencia de los poderes. Y estos casos están en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público, y por tanto no podemos pronunciarnos.

— ¿Su gestión en la PCM y los ministros en sus sectores realizarán alguna auditoría o revisión de lo actuado por los ministros salientes?

Cuando uno asume entrega de cargo hay un cumplimiento de una serie de normas, incluidas normas de la contraloría. Cada ministro y ministra está recibiendo toda esta información. Si encontraran algo que requeriría una mayor información, utilizarán los canales institucionales para hacerlo. Pero es algo de rutina. No estamos cambiando de gestión gubernamental, el presidente Sagasti es un presidente de transición, pero del último tramo de una gestión gubernamental bastante convulsionada. Estamos cerrando un ciclo de gestión que empezó en el 2016 y termina en el 2021.

Conoce al nuevo Gabinete Ministerial

— ¿Por qué se decidió el retorno de Pilar Mazzetti y quién la convenció de volver?

La doctora Pilar Mazzetti es una mujer muy comprometida con la salud de los peruanos y las peruanas. Ella accedió inmediatamente a sumarse a este tramo final del Gobierno, porque quiere consolidar todo lo que ha venido trabajando en la lucha contra la pandemia. No es la única, también hemos optado, por ejemplo, por pedirle al ministro de Trabajo de período anterior a Merino que se reintegre, a pesar que ya tenía otras actividades casi a punto de comprometerse. Para nosotros, el foco principal es el servicio a las personas. Hemos mirado qué carteras son claves, en la prioridad en este momento que es la pandemia, para poder invitar a las personas que han venido desarrollando el trabajo con eficiencia y se reincorporen al Gabinete. Y estamos felices de que lo hayan hecho.

— ¿Cómo se dio su llegada a la PCM?

No soy amiga [del presidente], sí nos conocemos con el señor Sagasti. Quién no conoce al señor Sagasti, al menos las personas que estamos trabajando en desarrollo. Y yo he trabajado en cooperación para el desarrollo muchos años, conocí al señor Sagasti, así como conocí a otras personas, cuando él trabajaba en Agenda Perú, tenía un trabajo muy interesante con jóvenes. Yo trabajaba en la cooperación internacional, en Usaid primero, luego en la cooperación canadiense. Para mí fue una sorpresa que me llamara y considerara mi perfil profesional para este trabajo en la Presidencia del Consejo de Ministros, porque lo que nosotros queremos es impregnar en el trabajo ministerial un trabajo articulado, un trabajo coordinado y evitar la duplicidad de esfuerzos, que es una mala praxis en algunos sectores del Estado. Si podemos ordenar un poquito mejor el aparato público del Ejecutivo antes de hacer la transferencia gubernamental —este ha sido un período demasiado movido en términos institucionales— ese es el propósito y la tarea que me ha encargado el presidente.

— ¿Y cuál es el pedido principal que le ha hecho el presidente?

El pedido principal es un gran desafío. Es ayudarlo, como corresponde, en gestionar el Gobierno, el Ejecutivo, con transparencia, con eficiencia, compromiso y sobre todo neutralidad. Vamos a tener una reunión con todos los ministros y ministras, no es un Consejo de Ministros, es una reunión de coordinación, donde vamos a hacerles entrega de los principios de neutralidad que rigen la acción pública, porque esto es fundamental para tener unas elecciones limpias y transparentes.

— ¿Cuál es la indicación al ministro del Interior en torno a la evaluación del accionar de la PNP en las protestas?

Anoche [miércoles], el ministro fue al Ministerio del Interior para asumir el cargo. Después de la juramentación ha ido a trabajar al ministerio. Hay muchos servidores públicos que han estado esperando este momento, porque han sido días en que ellos han estado sin una persona que liderada el sector. Esperamos mañana por la tarde nuestro primer Consejo de Ministros, vamos a escuchar el informe que presente el ministro y después de eso tomaremos las medidas correspondientes y que recomiende. Es un ministro civil, pero que tiene conocimiento de dentro, ha sido viceministro del Interior. Además, tiene una gran experiencia en derechos humanos para poder hacer ese balance en relación a los hechos que han sucedido y sobre todo ayudarnos a recuperar la confianza de la ciudadanía en su policía, ese es un objetivo fundamental.

— ¿Cómo llevar la relación con un Congreso que ha emitido leyes calificadas como populistas? ¿Cuál va a ser el perfil del Ejecutivo frente a ese tipo de normas que puedan salir desde el Congreso?

Evaluaremos norma por norma como se ha venido haciendo por cada una de las gestiones gubernamentales. Desde que estoy en este escritorio no ha llegado ninguna norma que pueda tener que evaluar o calificar. No quisiera utilizar ningún calificativo mientras no tenga una evaluación de alguna norma en concreto. Cuando hemos asumido el cargo ya se había publicado un par de normas, una de ellas sobre el retiro de fondos de las AFP, hecha por la gestión anterior del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, nosotros no opinamos, somos respetuosos de las leyes que se aprueban, más allá de que su contenido, en su momento, el Ejecutivo pudo haberlo observado. Pero nosotros no hemos estado en ese escenario todavía y espero que no lo estemos.

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra y Keiko Fujimori le desearon los mejores éxitos al presidente Sagasti