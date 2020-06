El fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas dijo que pidió que el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se inhiba de continuar con el proceso disciplinario en su contra debido a que, según él, no actuaba con “imparcialidad y objetividad”. El Comercio reveló que la institución desestimó el recurso del magistrado y sigue adelante con el caso.

Dijo que tras la decisión de la JNJ que desestimó su pedido, ha solicitado que este se lleve a cabo “una investigación preliminar”.

“Cuando [la JNJ] me inicia un proceso inmediato en el cual no hay una estación de prueba, sino que de frente te piden un informe y con eso resuelve, evidenciaba que lo que se quería era destituirme. Ante eso solicité que se inhiba porque ciertamente advertí una falta de imparcialidad y objetividad”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Este miércoles se dio a conocer que el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió declarar “improcedente” el pedido de inhibición que realizó el fiscal supremo Tomás Gálvez para que no lo procesen en dicha instancia debido a los cuestionamientos a su actuación en el cargo que desempeña al ser implicado en el caso Los Cuellos Blancos.

“Con esta decisión, continuará el procedimiento, pero he pedido que reconduzcan el proceso inmediato a una investigación preliminar como corresponde porque no me opongo a que se investigue, porque no tengo nada que ver y voy a demostrar que no tengo nada que ver” señaló.

Tomás Gálvez consideró que la Junta Nacional de Justicia ha tenido “un diferente trato” en su caso “con respecto a otros jueces y fiscales” y aseguró que el proceso disciplinario se le ha abierto debido a que “la prensa le ha inventado imputaciones”.

Cabe destacar que según el reglamento de la entidad a cargo de Aldo Vásquez, el proceso disciplinario inmediato se les inicia a fiscal o juez “en los casos que exista evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o se haya cometido una falta disciplinaria con carácter flagrante”.

La JNJ mantiene el proceso disciplinario abierto en contra del fiscal supremo desde el pasado 21 de febrero por su presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En otro momento, el fiscal supremo se refirió a la denuncia constitucional en su contra que presentó la congresista Carolina Lizárraga por presuntamente “interferir” en las investigaciones del caso Lava Jato.

“Los congresistas tienen facultad para solicitar investigaciones y formular denuncias. Es su función que se investigue, yo no me opongo a las investigaciones”, manifestó.

