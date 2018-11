Facebook: gato escapa de habitación y la forma en la que abre la puerta se roba todos los aplausos

Los videos virales protagonizados por gatos se cuentan por miles en las redes sociales. Hay los que muestran cómo son acariciados, cómo comen de peculiar manera, cómo se enfrentan a ratones o las típicas peleas con los perros, pero muy pocos logran sorprenden tanto como el que te mostramos en esta nota y que subido a Facebook.

Resulta que el felino había quedado encerrado en una habitación y como era de esperarse, no soportó mucho tiempo dentro. Pasaban los minutos y nadie le abría la puerta, entonces decidió actuar y ‘liberarse’ por sí mismo.

Las imágenes difundidas en Facebook muestran al gato de color negro y patas blancas totalmente parado y usando sus extremidades superiores para maniobrar la manija. Como si se tratase de un humano, el animal estaba seguro de lograr su propósito y salir rápidamente del cuarto.

Abrir la puerta no le costó mucho trabajo, unos cuantos movimientos bastaron. Lo que sigue es increíble: el gato empieza a retroceder lentamente en dos patas sin soltar la puerta. Luego se retira del cuarto triunfante.

Las imágenes fueron grabadas por su dueña o alguno de los integrantes de la familia que, desde su cama, fue testigo de la gran hazaña del felino y no pudo contener la risa al ver su gran escape. El video fue difundido por el canal The Epoch Times y ya tiene más de 11 mil reproducciones y diversos comentarios de asombrados usuarios de Facebook que no dejan de aplaudir la habilidad del gato.