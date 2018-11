Las celebraciones por Halloween este año volvieron a sorprender en todas partes del mundo. Disfraces que despertaron terror, otros que buscaron dar risa y, también, encontramos el de esta madre, que se robó el corazón de miles de usuarios en redes sociales. A Facebook llegó el video en el que esta mujer convirtió a su hija Blake en 'Dj Drooly', la más tierna de todos las bebés protagonistas de un clip viral. Los usuarios no tardaron en reproducir por millones el material audiovisual hasta que se convirtió en popular en todos los muros.

¿Disfrazarías a tu bebé como en el video de Facebook? Esta pregunta se le hicieron todos los seguidores que vieron el clip viral. La ingeniosa idea de esta mujer ha tenido, en primera instancia, buena recepción en redes sociales con comentarios positivos por la conmovedora escena.



Por otro lado, también aparecieron críticas para la madre por exponer a ese grado de volumen a su hija Blake. El debate se dio en los comentarios del video viral de Facebook que publicó la página "I Love la musica Electrónica", que se tuvo que encargar de filtrar lo que decían los usuarios de la red social.

La historial viral de este video de Facebook sucedió en EE.UU y puede ser la misma que han pasado muchas personas. Brittany Wyant y su esposo se convirtieron en padres de la pequeña Blake a inicios de setiembre y quisieron pasar las celebraciones por Halloween a su propio estilo.

Según cuenta en Facebook, Brittany y su pareja, jóvenes aún, viven las primeras semanas como padres y supieron que no sería propicio dejar a Blake con una niñera para salir a verse con los amigos. Resignados por esta decisión, decidieron hacer algo distinto en casa.

Brittany, ayudada por su esposo, acopló unas tablas y unos tocadiscos para armar una especie de consola de 'Dj', que cuelgue del cuello de la madre y tenga en el canguro a Blake. De esta forma, la niña podría pasar en su primer Halloween como una verdadera Disc-jockey.

La brillante idea se llevó a cabo y había que retratarla para la eternidad. Aparte de las decenas de fotos que se tomaron en familia, Brittany le propuso a su esposo grabar un video y colgar en cuenta de YouTube. Lo que no imaginaron fue que el clip se haría viral en Facebook.

Los amantes de la música electrónica se encargaron de reproducirlo en sus páginas de Facebook y el material conquistó corazones. El video inicia y tiene de fondo la canción "Get Up (Rattle) Extended" de Bingo Players ft. Far East Movement.

La mujer baila al ritmo de la pegajosa música y su hija Blake es su cómplice. Un recuerdo que ambas guardarán con muchos cariño en su primer festejo juntas del tradicional Halloween. Sin planearlo, su video familiar llegó a ser viral en Facebook.

El video de Facebook fue subido hace tres semanas y se hizo viral con 2.6 millones de reproducciones, 46 mil reacciones y 55 mil compartidas entre los sorprendidos usuarios de las redes sociales.