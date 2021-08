7 de 9

Es uno de los temas más populares del artista. Le valió una nominación en los Premios Grammy Latinos 2000. Respecto a la canción, Calamaro ha dicho que no esperara que tuviera un éxito rotundo. “Es un malentendido, es una letra amarga que se prohíbe el verbo amar. Es una broma porque repite una misma palabra muchas veces, el mismo ‘te quiero’ de Bob Dylan. ‘No se si estoy despierto o tengo los ojos abiertos’ es el clásico alegato cultural de las drogas de consumo personal que no constituyen delito alguno. Para mí estaba claro y era evidente. No intentaba definir un estilo de canción ligera. Todo lo contrario”, comentó al Infobae. (Foto: @a_calamaro)