12 de 12

Elegir 10 series para esta lista fue difícil. Aquí algunas recomendaciones que quedaron fuera pero que igual merecen ser revisadas: "What We Do in the Shadows" - Temporada 2 (FX), "Perry Mason" (HBO), "His Dark Materials" (HBO), "Tiger King" (Netflix), "I Am Not Okay With This" (Netflix), "The Umbrella Academy" - Temporada 2 (Netflix) y "I'll Be Gone in the Dark" (HBO). (Foto: Netflix/FX/HBO)