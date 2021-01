17 de 21

Basada en un libro de memorias, la serie sigue la historia de Jake Adelstein, un reportero estadounidense que se muda a la ciudad de Tokio para reportar sobre la corrupción dentro del departamento de policía. La serie estará protagonizada por Ansel Elgort ("The Fault in Our Stars") y el actor japonés Ken Watanabe. (Foto: 20th Century Studios)