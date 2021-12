Desde hace unos años, Luis ‘Cuto’ Guadalupe ha pasado de ser un entrañable exfutbolista a convertirse en todo un personaje. Querido por muchos y a pocos días de Navidad, tuvo que ser operado debido a problemas con su salud; una vez superado el episodio, este comentó al respecto y para tranquilidad de sus seguidores.

“He estado abusando un poco de mi físico. He descuidado de mi salud, es una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, el dolor en el hígado era muy fuerte. Ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil, estuve con antibióticos”, explicó el exUniversitario de Deportes para el diario Trome.

Se trataba de una bacteria que se instaló en su hígado, del tipo que se adquiere cuando se está en la selva. Por ello, debió ser sometido a operación para retirar el parásito de su órgano. Para bien suyo, la cirugía resultó ser un éxito, sin mayores complicaciones; sus familiares y amigos fueron los más agradecidos por la labor del personal médico.

“Son sus oraciones las que me ayudaron, no sé qué hubiera pasado, la fe es lo más lindo de la vida, pero uno a veces se quiebra. Sin sus oraciones esto no hubiera sido posible […] Sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe, uno cree en Dios”, agregó al citado medio.

Más adelante, compartió una imagen en redes sociales, donde agradeció por los distintos mensajes de apoyo que se le brindó. “Me operaron y todo fue un éxito. Ahora tengo que seguir mi proceso de recuperación. Siempre de la mano de Dios. Soy un hombre de fe, positivo y optimista. No se olviden que la fe es lo más lindo de la vida”, escribió en Instagram.

El exjugador agradeció a sus fieles seguidores que le enviaron su constante apoyo a través de redes sociales. “Quiero decirles que Cuto está más fuerte que nunca”, señaló. (Video: Luis Guadalupe)