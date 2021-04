3 de 5

La actriz que interpretó a Lyanna Mormont en la serie se encuentra fichada para la serie "The Last of Us" de HBO. La joven británica debutó en "Game of Thrones" en la sexta temporada. Posteriormente protagonizó la serie "La peor Bruja", producción infantil que culminó en el 2019. Vale resaltar que ha tenido otros personajes en películas como "Holmes and Warson" y "Two for Joy" en el 2018. (Foto: AFP)