El Programa Ingreso Solidario es un apoyo económico que brinda el gobierno de Colombia con el fin de ayudar a las familias en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad con el fin de mitigar el impacto ocasionado por la pandemia del Covid-19. De esta manera, se apoyará a millones de hogares que no son beneficiarios de otros programas sociales.

Luego que el presidente Iván Duque sancionó la Ley de Inversión Social hace algunos días atrás, se informó que el programa se extenderá hasta diciembre de 2022. Sin embargo, este subsidio tendrá algunas modificaciones en sus características con respecto a cómo se manejó durante la pandemia con respecto a las personas seleccionadas y si cumplen con los requisitos seleccionados.

La directora del Departamento de la Prosperidad Social, Susana Correa, explicó que este giro 18 fue ampliado hasta diciembre del 2022. De esta manera, el DPS debe de programar cuatro nuevos ciclos de pagos adicionales de septiembre hasta diciembre de este año. Tenga en cuenta que si usted es de los beneficiarios que no recibió el subsidio el mes pasado ya que no se realizó. Se estima que la fecha de pago sea los días 18 y 24 de octubre.





¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS BENEFICIADOS?

El Departamento de Prosperidad Social anunció el pago acumulado de los ciclos 18 y 19 para la tercera semana de octubre. En ese sentido, los beneficiarios adscritos a este programa social recibirán un total de $320.000 correspondientes a los pagos de septiembre y octubre. Es preciso señalar que el monto del subsidio que entrega el gobierno a las familias vulnerables es de $160.000.

“Actualmente, trabajamos con el Ministerio de Hacienda en el traslado presupuestal que se deriva de la aprobación de la Ley de Inversión Social. Por ello pagaremos de forma acumulada los ciclos de los meses de septiembre y octubre”, declaró Susana Correa sobre el subsidio acumulado.





¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE INGRESO SOLIDARIO?

Para saber si eres uno de los beneficiarios del subsidio que otorga el gobierno solo debes seguir los siguientes pasos.

1. Ingresar a la página web https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

2. Hacer clic en la pestaña “Consulta giros y beneficiarios en proceso.

3. Ingresar tipo de documento.

4. Colocar el número de documento.

5. Escribir tu primer nombre.

6. Escribir tu primer apellido.

7. Seleccionar la fecha de expedición de tu documento.

8. Activar la casilla de verificación.

9. Hacer clic en el botón “Consultar” y listo.





CÓMO COBRAR INGRESO SOLIDARIO

Para cobrar el giro 18 deberá verificar el mensaje de texto que le llegará a su teléfono celular indicando el día en qué puede realizar el cobro del subsidio. Tras recibir la notificación, podrá acercarse a los puntos autorizados para retirar el dinero. Las personas con una cuenta bancaria reciben automáticamente la transacción y de no contar con ella podrá recibir el pago mediante SuperGIROS y su red aliada.





¿QUÉ PASA SI NO RETIRO EL DINERO?

No se preocupe si por algún motivo usted tuvo un inconveniente o no pudo realizar el retiro del dinero, ya que el monto total se acumula. Sin embargo, no puede dejar de cobrar el dinero en más de tres entregas seguidas, ya que de lo contrario será suspendido del programa y no acceder a los $160.000 del bono. Si tiene una duda o consulta adicional no dude en ingresar a la página oficial de Prosperidad Social.