Según confesó el mismo actor, la serie "GoT" casi le arruina la vida. Pese a que solo participó en diez capítulos, el actor que dio vida a Khal Drogo, ya que lo encasilló y le fue difícil conseguir otro papel. “Estábamos muriéndonos de hambre después de Game of Thrones. No podía conseguir trabajo”, contó a El Clarín. (Foto: HBO)