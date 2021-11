No falta mucho para el estreno de “Don’t Look Up” o “No mires arriba”, en español, el próximo 9 de diciembre en salas de cine y el 24 del mismo mes en Netflix. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, esta última hizo una confesión polémica sobre lo sucedido durante el rodaje de la película. Aquí los detalles.

Escrita y dirigida por Adam McKay, la cinta cuenta la historia de dos astrónomos que viajan hasta Estados Unidos para advertir sobre la caída de un meteorito con dirección a la Tierra. En medio de ella, la ganadora del Oscar por “Silver Linings Playbook”, tuvo una escena bastante peculiar.

Cuenta Lawrence que su personaje, tras ver cómo el cuerpo proveniente del espacio se acerca y comprender el peligro que representa, se fuma un porro para relajarse. Según lo comentado por la actriz en conferencia de prensa, confiesa que aquella escena es real, pues creyó que así sería más creíble.

McKay también se refirió a la escena que su protagonista comparte con Meryl Streep, pues aclara que ella le pidió permiso para fumar marihuana durante el rodaje de esa parte. Y es que aquel monólogo dura varios minutos y él mismo le respondió que sí.

Cabe destacar que fue la misma Lawrence quien insistió en que al momento de consumir la sustancia para el rodaje, no se encontraba embarazada. En busca de aclarar cualquier posible confusión, esto sucedió dos meses antes de anunciar que espera a su primer hijo con su esposo desde 2019, Cooke Maroney.

