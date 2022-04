El concierto de Metallica está agendando para el próximo 27 de abril en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa en la región Metropolitana de Santiago, Chile, recinto que suele utilizarse para eventos de gran envergadura. Sin embargo, el estadio se encuentra en reparaciones para los Juegos Panamericanos y Parapanemericanos de Santiago 2023, trabajos que aún no fueron terminadas.

Uno de los conciertos más importantes del año en Chile está a punto de cancelarse. Metallica, una de las bandas de metal más reconocidas a nivel mundial, podría no presentarse en el Estadio Nacional de Chile, ya que los arreglos que se están efectuando en el recinto no permiten que albergue ningún espectáculo masivo.

Ante ello, el Instituto Nacional del Deporte (IND) se refirió a la polémica, en medio de las presiones que ha ejercido la productora y también los fanáticos para que el recital de Metallica se lleve a cabo.

“Lamentablemente, la última evaluación realizada confirmó que el Estadio Nacional no está en condiciones de recibir un evento masivo, por existir riesgos para la seguridad de las personas y comprometerse la continuidad de los trabajos de las obras consideradas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023.”, indicó el IND.

Desde la productora plantearon que han realizado todos los esfuerzos y garantías sobre la factibilidad técnica para desarrollar el concierto de Metallica en Chile, por lo que el gerente general de DG Medios, Carlos Geniso, en conversación con La Tercera, fue tajante: “Si no hay Estadio Nacional, no hay Metallica en Chile”.

“Los tiempos no alcanzan para hacerlo en otro lugar, por la cantidad de personas. En el Parque Bicentenario de Cerrillos no dan los tiempos. Si no se hace, tendrán que ver a Metallica fuera de Chile. Si Metallica no puede estar en el Nacional, van a tener que ir a otro país”, señaló Carlos Geniso.