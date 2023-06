Dragon Ball GT vuelve a México y por TV gratis: cuándo, a qué hora y qué canal transmite las aventuras de Goku

Dragon Ball GT anunció que regresará a México a través de la televisión abierta. Goku, Pan y Trunks son los principales personajes de estos dibujos animados, que son la continuación de Dragon Ball Z, anime de Toei Animation apoyado en el manga de Akira Toriyama. En esta nota, conoce los detalles de la esperada serie.

DRAGON BALL GT: ¿DÓNDE VER ESTA SERIE ANIMADA?

Hace poco, el canal Azteca 7 dio a conocer que la producción de Toei Animation basada en los personajes del mangaka Akira Toriyama se encuentra de regreso por medio de su señal a la televisión abierta. De esta manera, todos sus seguidores tendrán que sintonizar su señal este lunes 5 de junio a las 16:30 horas (horario de la Ciudad de México), para ver el primer capítulo de la saga en vivo.

Sin embargo, si lo que quieres es verlo online, deberás ir a la plataforma de streaming Crunchyroll, ya que la serie se encuentra disponible y completa pero sólo mediante el plan Premium, es decir, contratar la suscripción de pago.

DRAGON BALL GT: ¿DE QUÉ TRATA ESTA SERIE?

La historia de Dragon Ball GT, es una continuación a todo lo que vivieron los saiyajin y sus amigos en Dragon Ball Z, donde se presentan los mismos personajes y otros forman parte. Durante toda la historia los seguidores tienen la oportunidad de ver las aventuras de Goku acompañado de su pequeña nieta, Pan, solo que el protagonista se convirtió en niño, mientras salen nuevas transformaciones de los saiyajin y retos que enfrentar.

DRAGON BALL GT: LETRA DE LA CANCIÓN “MI CORAZÓN ENCANTADO”

Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado, ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad.

En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar, que cuando era niño fue tan valioso para mí, quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad.

Tal vez sigues pensando en él no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú, y el valor para pelear en mí lo hallarás.

Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy amarte para toda la vida. No me importa si aun no te intereso. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad.