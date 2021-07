3 de 10

En los 80 y 90 pocas actrices tenían la prominencia de Winona Ryder, la actriz que nos trajo "Beetlejuice", "Edward Scissorhands" y "Girl, Interrupted". Pero con la llegada del nuevo milenio la luz de esta estrella se fue atenuando, juntándose problemas personales con películas no tan bien recibidas. Si bien aparecer en películas como "Black Swan" (2010) ayudaron a revivir su carrera, fue "Stranger Things", en la que interpreta a la madre soltera Joyce Bryers, la que sirvió como para reiniciar su presencia mediática y le presentó nominaciones a los Globos de Oro y los SAG Awards. Más recientemente protagonizó la serie de HBO "The Plot Against America". (Fuente. Netflix/HBO)