AFP

Una de las relaciones más longevas de Hollywood, Goldie Hawn y Kurt Russell se conocieron en el set de "Swing Shift", donde la actriz interpreta a una mujer que inicia un romance con un músico - interpretado por Russell- mientras su esposo está en la guerra. La relación entre los actores pronto se convirtió en realidad y, aunque decidieron no casarse, ambos llevan más de tres décadas de relación, con el actor Wyatt Russell ("Falcon and the Winter Soldier") como fruto del romance. (Fuente: VALERIE MACON / AFP)