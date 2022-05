1 / 10

El actor estadounidense Rick Rossovich interpretó a Ron Kerner en la cinta "Top Gun". Tras su rol en dicha cinta, continuó realizando películas, pero tras la última llamada "El sueño de un campeón" se retiró de las pantallas. En una entrevista para Vulture reveló por qué dejó la industria: "He tenido una gran carrera. Dejé la industria en mis propios términos. Te hablo desde Suecia. Tengo una hermosa esposa de 38 años que es sueca y dos hijos que he criado como suecos. He estado viniendo aquí todos los años desde que nos casamos". (Foto: cortesía)