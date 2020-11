Conforme a los criterios de Saber más

La abrupta interrupción de las clases escolares presenciales y la imperiosa necesidad de continuar con el año lectivo bajo la modalidad en línea puso en aprietos a los colegios. Los que más lo sufrieron fueron aquellos centros educativos que, pese a ser privados, ni siquiera habían implementado solución tecnológica alguna.

Tras algunas semanas o meses para adecuarse [o intentar hacerlo], las clases se reanudaron y se está intentando sacar adelante uno de los años más complicados para la educación nacional.

“El sistema escolar es el que menos ha cambiado en los úl-timos años, es el que menos se ha modernizado”.



“Es notorio que no se ha respondido bien. El problema ha sido la ausencia de planes de contingencia digital. El sistema escolar es el que menos ha cambiado en los últimos años, el que menos se ha modernizado, donde gran parte del proceso –si no todo– se seguía haciendo en papel”, señala a El Comercio Alonso Mujica, CEO de Silabuz, organización educativa que busca desarrollar las habilidades digitales de los alumnos y profesores, a través de una plataforma hecha en el Perú.

Sin embargo, aún hay quienes piensan que las herramientas digitales son complementarias y que no son efectivas para la educación. “Eso no es correcto. Hay infinidad de casos que demuestran su eficacia. No se puede decir que no funciona”, agrega.

“Según nuestros datos, antes de la pandemia, el 82% de los usuarios en la región mejoró sus procesos educativos gracias a la incorporación de plataformas tecnológicas. Por eso en esta etapa estas herramientas han sido indispensables”, indica Diana Zapatel, gerenta general de Idukay, una plataforma para la gestión de educación integral usada en el Perú, Ecuador y Estados Unidos.

— Mirando al próximo año —

Para Zapatel, así como son importantes las plataformas para el dictado de clases, es fundamental que las instituciones cuenten con herramientas de gestión digital. “No solo les permitirán agilizar sus procesos internos, sino que además generarán un importante ahorro en la gestión”, subraya.

En opinión de Mujica, los colegios deberían invertir más en la capacitación docente en habilidades tecnológicas, en lugar de pensar que pueden desarrollar sus propias plataformas. “Más bien, deberían estar pensando en tener, en el mejor de los casos, un 2021 con modalidad ‘blended’ o mezclada, con clases virtuales y presenciales. Pero una clave va a ser mejorar la comunicación con los padres de familia. Van a tener que consensuar soluciones en conjunto con miras al próximo año”, concluye.





VIDEO RELACIONADO

TELETRABAJO Y CLASES VIRTUALES GENERAN INCREMENTO DE PROBLEMAS DE SALUD

Teletrabajo y clases virtuales generan incremento de problemas de salud (Canal N)





TE PUEDE INTERESAR