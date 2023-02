Oppo está aprovechando al máximo la vitrina del Mobile World Congress 2023 para presentar las innovaciones de sus productos. Por un lado, ha mostrado su nuevo teléfono Oppo Find N2 Flip, considerado uno de los mejores móviles plegables verticales –o tipo sapito– del mercado. Y más allá del terreno de celulares, la compañía ha querido sorprender con los Oppo Air Glass 2, sus lentes inteligentes.

El Comercio se encuentra en tierras españolas cubriendo la importante feria de tecnología móvil, que se desarrolla en la ciudad de Barcelona, desde donde ha tenido acceso al curioso dispositivo. A continuación te contamos qué tienen de innovador.

Oppo ha introducido en sus lentes, desde la generación pasada, el concepto de realidad asistida. Esto quiere decir que pueden utilizarse tanto para corregir la vista como para obtener otro tipo de experiencias que, en este nuevo modelo, se han mejorado.

¿Qué podemos hacer con los Oppo Air Glass 2? Principalmente cuatro cosas: ver el tiempo, escuchar música, contestar llamadas y visualizar un texto. Puede parecer poco, pero en realidad es un avance notable en este segmento tecnológico.

Hay que decir que estamos todavía ante un prototipo que no está a la venta y que todavía no tiene definido precio ni fecha de lanzamiento, aunque se espera que llegado el momento valga lo mismo que su antecesor, Oppo Air Glass, es decir, US$ 750.

De acuerdo a la compañía, en un futuro próximo se espera que los lentes puedan realizar muchas más actividades, como monitorizar la salud, traducir de un idioma en tiempo real o incluso usarlo como GPS y poder visualizar en el lente las direcciones. Para lograr todos esos atributos tendrá que estar conectado a un smartphone.

Estética delicada

Además de la conectividad que ofrecen, los lentes de la firma asiática llegan con un acabado bastante fino, fácilmente podrían confundirse con unas Ray-Ban. A diferencia de la generación pasada, que era monocular, esta nueva entrega destaca por su diseño binocular ultraligero con un peso aproximado de 38 gramos. En tanto a la montura de los lentes mide 156 mm de ancho, 160 mm de largo y 11,8 mm de grosor.

De acuerdo a la compañía, los Oppo Air Glass 2 son ligeramente más pequeños que unos lentes normales y pesan aproximadamente una quinta parte. Asimismo, son aptos para personas con miopía, hipermetropía, astigmatismo y condiciones de la vista.