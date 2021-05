4 de 10

AFP

Tras un breve descanso y con la idea de dejar de ser “la hermana de”, Janet presentó su álbum “Rythm Nation 1814” (1989) y consiguió cuádruple platino con temas como “Miss You Much”, “Escapade”, “Black Cat”, y “Love Will Never Do (Without You)”. Después del disco vino una gira por Norteamérica y, en 1993, la cantante presentó su álbum más vendido con éxitos como “That's The Way Love Goes”, “If” y “Again”. (Foto: SCOTT FLYNN / AFP)