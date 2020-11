La ausencia de Jazmín Pinedo en “Esto es guerra” sorprendió a los seguidores del reality, quienes le consultaron a la presentadora en sus redes sociales el motivo de su ausencia. Lejos de ignorar la pregunta, la popular ‘Chinita’ no tuvo problemas en aclarar porque no está junto a Gian Piero Díaz en la conducción del reality.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jazmín Pinedo explicó las razones por las que se viene ausentando del espacio de entretenimiento de América Televisión.

“Me puse un poco malita, nada de lo que tengamos que preocuparnos, pero necesitaba reposo”, escribió la popular ‘Chinita’ en un primer storie de Instagram. Sin embargo, no fue la única respuesta que dio.

“Tengo muchos de estos mensajes. ¡Los amo! Tuve que estar en reposo a pedido del doctor porque me puse un poco mal. Nada malo gracias a Dios”, añadió en una segunda publicación, en la cual agregó que este jueves volverá a la pantalla chica.

Como se recuerda, en una reciente entrevista para América Espectáculos, la conductora de “Esto es guerra” confesó que sigue creyendo en el amor y el matrimonio a pesar de que una vez le pidieron la mano y no llegó a casarse.

“No pienso tanto (en el matrimonio). A mí me pidieron la mano, pero no llegué a casarme. Creo que un matrimonio involucra más que un papel. Algún día me gustaría tener la bendición de Dios con alguien que yo ame y que me ame. Cuando quiera, hay que esperar no más”, precisó.

“Siempre, porque creo que es importantísimo saber con quién te vas a casar para que dure para siempre. A pesar de todo, sigo creyendo en el amor, seguiré creyendo como princesa de Disney”, agregó.

