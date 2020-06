Este 13 de junio es el cumpleaños de Mary-Kate y Ashley Olsen, el dúo más conocido como las gemelas Olsen. Ex estrellas infantiles, se hicieron dueñas de un multimillonario imperio multimedia antes de cumplir la mayoría de edad, con películas, series de televisión, muñecas y hasta una línea de ropa. Pero para principios de la primera década del nuevo milenio le dieron la vuelta a Hollywood, anunciando que su camino sería por la moda.

Las gemelas nacieron en Sherman Oaks, California, el año 1986, hijas de David Olsen y Jarnette Lee. Entre sus hermanos se incluye la actriz Elizabeth Olsen, recordada por su papel como la Scarlet Witch en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mary-Kate y Ashley saltaron a la fama en 1987, cuando solo tenían seis meses y fueron elegidas para formar parte del elenco de “Full House” (conocida como “Tres por tres” en Hispanoamérica), una nueva comedia de ABC. Aunque ambas fueron contratadas, solo ocupaban un papel, el de la benjamín de la familia, Michelle Tanner, rol que ocuparon hasta el final de la serie en 1995.

La elección de gemelos en este tipo de programas se debe a la legislación estadounidense, en particular a la del estado de California donde se filmaba la serie. Esta prohíbe a niños menores de dos años a trabajar más de dos horas al día y a niños entre dos y seis a trabajar más de tres. En esas circunstancias, el utilizar gemelos duplica las horas que los productores pueden trabajar con los personajes.

En 1992, mientras todavía tenían un rol en “Full House”, las gemelas aparecen por primera vez juntas en la película hecha para televisión “To Grandmother’s House We Go”. Un año después fundaron la compañía Dualstar Entertainment Group, con la que procedieron a producir películas como “Double, Double, Toil and Trouble” (1993), “How the West Was Fun” (1994), “It Takes Two” (1995), “Passport to Paris” (1999), “When in Rome” (2002), entre muchas otras.

La compañía pronto se extendió del mercado audiovisual para realizar otra mercadería en torno a la popularidad de las gemelas como los shows de televisión “Two of a Kind” (1998) y la serie animada “Mary-Kate and Ashley in Action!” (2001), así como revistas, líneas de ropa, juguetes y videojuegos basados en sus jóvenes dueñas.

A los 10 años las gemelas ya eran millonarias. Para el 2004, cuando las hermanas cumplieron 18 años años, tomaron el control completo de Dualstar asumiendo el cargo de copresidentas con una fortuna estimada de US$137 millones.

Recordando la fundación de la compañía, Ashley recordó en una entrevista a WWD.com que “no podían ver sobre la mesa” de la sala de conferencias. “Siempre me vi a mi misma, incluso como niña, como una mujer de negocios”, afirmó.

“Con lo que hacíamos en negocios cuando éramos más jóvenes, yo no creo que nos sentíamos actricez - porque pasábamos tanto de nuestro tiempo no frente a las cámaras, sino construyendo una marca”, agregó Mary-Kate.

El 2004 también marcó el año de su última película juntas, apareciendo en la comedia romántica “New York Minute” (2004) en el papel protagónico junto a Jared Padalecki (“Supernatural”) y Riley Smith (“24”).

Para el 2006 Mary-Kate participa en su última película con un papel menor en la cinta “Factory Girl”. Mientras que en 2007 tiene un rol en la ‘sitcom’ “Weeds”. Ese año ambas gemelas indicaron que ya no actuarían más y si se involucraban en una película sería en el rol de productoras, retirando a la compañía Dualstar, aunque reviviéndola en 2013 para una serie de fragancias.

A pesar de esto Ashley apareció en los filmes "The Jerk Theory" (2009) y el documental falso protagonizado por Joaquin Phoenix "I'm Still Here" (2010). Mientras tanto Mary-Kate apareció en un episodio de la serie "Samantha Who?", así como las películas "The Wackness" (2008) y "Beastly" (2011).

Desde el 2012 los esfuerzos ambas se volcaron completamente a sus carreras como diseñadoras de modas y cuando en el 2015 John Stamos anunció que iba a lanzar una secuela de “Full House” con Netflix, titulada “Fuller House”, las gemelas rechazaron el unirse al elenco.

Fuera de eso, las gemelas se han enfocado plenamente en su faceta de empresarias. Curiosamente, fue en esta época que su hermana menor, la actriz Elizabeth Olsen, empezó a hacer olas en Hollywood, primero protagonizando la película "Silent House" (2011), para luego aparecer en blockbusters como "Godzilla" (2014) y "Avengers: Age of Ultron" (2015). Cosas de entre hermanas.

