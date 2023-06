2 / 7

¿Qué tipos de osos hibernan? El oso pardo, el negro y el polar pasan 5 a 6 meses de un lago sueño o hibernación. Durante ese tiempo no ingieren ningún alimento, no orinan, no excretan y no hacen sus necesidades básicas. Antes de hibernar se alimentan para que acumulen grasas. (Foto: diariodevalderrueda)