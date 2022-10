No es la primera vez que viajo a Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, pero sí la primera vez que me quedo a recorrer la ciudad. Es que, como muchos, ni bien llegaba al aeropuerto salía a tomar una embarcación para internarme en sus reservas naturales. Sin embargo, en mi última visita le he dedicado un par de días a la urbe repleta de motos y aquí comparto 5 imperdibles.

(Crédito: Enrique Nordt-PromPerú).

1. Lago Yacumama

Aunque llegamos para realizar pesca deportiva de pirañas (se captura la especie, se observa y después se libera) la belleza del lago Yacumama se robó toda nuestra atención. Está rodeado de enormes palmeras y troncos de aguajes viejos en los que habitan bandadas de loros. Las aves salen al amanecer en busca de comida y ofrecen un espectáculo de color y sonido único. Aparte de loros cabeza azul o corona amarilla, puedes ver guacamayos de frente castaña, azul y amarillo o de vientre rojo, así como garzas, golondrinas y hasta martines pescadores.

No creerías que a solo 15 minutos de la ciudad de Puerto Maldonado se ubica este oasis de paz. Se trata de una concesión de conservación que es gestionada por la Asociación de Agricultores Ecológicos Santa Teresa. Sus integrantes se encargan de guiar a los viajeros por el bosque aluvial inundable y darles un recorrido en canoa por el lago. La experiencia dura un par de horas y cuesta S/ 30.

(Crédito: Enrique Nordt-PromPerú).

2. Castaña Amazon Park

En Madre de Dios hay tantos árboles de castañas que el 20 % de su población trabaja, de forma directa o indirecta, en su comercialización, según cifras del Ministerio del Ambiente. Así que para conocer más sobre este producto bandera de la región, se ha creado el Castaña Amazon Park, un parque temático en el que puedes experimentar la labor de un castañero.

De diciembre a marzo, los madrediosenses y sus familias se dedican a la recolección de castañas. Lo hacen con la ayuda de una payana, un palo con tres puntas en uno de sus extremos, y una canasta de tipo mochila, que cada castañero lleva en la espalda. En el recorrido se puede ver dónde y cómo viven las personas dedicadas a esta actividad. Además se aprende sobre negocios sostenibles y la importancia de la conservación. La visita guiada dura unas 3 horas y tiene un costo de S/ 30.

(Crédito: Enrique Nordt-PromPerú).

3. Talleres de iconografía yine

El pueblo Yine ha vivido desde tiempos prehispánicos en la cuenca del río Ucayali y la parte baja del río Urubamba. Es conocido por su destreza en la navegación y el rol importante de sus mujeres en su organización: ellas cazan, pescan y se encargan de mantener sus conocimientos ancestrales.

Tradicionalmente, las mujeres yine pintan sus cuerpos y otras superficies con diseños yonga, que son Patrimonio Cultural de la Nación. Esta práctica ritual es compartida en los talleres demostrativos de pintado de rostro y tela dictados por la artista yine, Yeni Alvarado. Sesiones que, además de tintes naturales y patrones estéticos, incluyen cantos en su lengua madre. Al final, expone y vende artesanía hecha por ella y otras mujeres de su pueblo.

(Crédito: Milagros Vera Colens @checklistviajero).

4. K’erenda Homet

Hace 30 años, cuando el activista ambiental, Víctor Zambrano, retornó a Puerto Maldonado después de varias décadas dedicadas a servir a la Marina, se encontró con una selva depredada y decidió reforestarla. Fue así como nació K’erenda Homet, un Área de Conservación Privada (ACP) de 35 hectáreas de bosque recuperado y 20.000 árboles de 120 especies.

Está ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y puedes recorrerla de la mano de su fundador, quien preside el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y ha obtenido el Premio National Geographic de Liderazgo en Conservación en el 2016. La visita dura un par de horas y te lleva por una senda de árboles forestales, flores, follajes tropicales y plantas medicinales.

(Crédito: Enrique Nordt-PromPerú).

5. Ruta gastronómica

Entre los platos más populares de la selva está el tacacho, preparado con plátano verde cocido, triturado y mezclado con manteca, que se sirve en forma de bola y acompañado de la cecina o carne ahumada frita. Otra receta que cautiva paladares es la patarashca, que lleva pescado de río sazonado con condimentos locales y envuelto en hoja de bijao.

La doncella, el paco y el paiche se preparan también en ceviche, a la plancha o bañados en salsas de frutos selváticos. Si es para comer al paso, no hay nada mejor que un juane, hecho con arroz, pollo o gallina. No dejes de probar estos sabores exóticos con ají charapita y los refrescos de cocona, camu camu y copoazú para vivir la experiencia completa.

Ten en cuenta

- Puerto Maldonado tiene un clima cálido y lluvioso todo el año. La mejor temporada para viajar va de mayo a noviembre.

- Puedes encontrar ofertas para viajar a este destino en la página ytuqueplanes.com. - Hay vuelos desde Lima, que demoran una hora y 40 minutos. Cuestan desde S/ 370 por tramo. Por vía terrestre, desde la capital, tardas unas 30 horas en llegar. El viaje en bus desde Cusco toma 8 horas y hay pasajes desde S/ 40.