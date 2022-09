3 / 9

Mauricio Carbajal es el responsable detrás de “Pasaje en Mano”, un proyecto que inició para compartir lo que más le gusta hacer: viajar. De acuerdo con Mauricio el mejor destino que visitó fue Brasil, en donde le pasó algo que jamás olvidatá. “Me encontraba en una ruta de Florianópolis a Rio de Janeiro para la final de la Copa América (2019), pidiendo “aventones” a camiones que iban a una velocidad considerable en la carretera. Es ahí cuando Joares tuvo la bondad de frenar y llevarme lo más cerca a Río de Janeiro. Tras tres horas de camino me tuve que bajar del camión, pero olvidé mi celular en la parte de los pies del asiento. Revisando mis videos de la cámara, pude captar la placa del carro tan solo en un segundo del video, el cual fue suficiente para tener la placa y empezar mi búsqueda. Dos semanas después de intensa búsqueda, logré comunicarme con Joares, quien me dijo que también me estaba buscando para devolverme el celular y me dio la gran noticia de que me estaría enviando mi celular por correo. Un par de días después, mi celular (herramienta de trabajo), ya estaba nuevamente conmigo. Obrigado, Joares”, recuerda con mucha nostalgia Mauricio. (Foto: Mauricio Carbajal)