En los últimos años, la medicina alternativa ha venido cobrando bastante popularidad por su efectividad en el tratamiento de diversas enfermedades y dolencias.

Sin embargo, al no tener un aval científico, todavía existe cierto temor sobre su uso. En ese contexto, decidimos conversar con Malu Velarde, veterinaria holística especialista en medicina alternativa y complementaria, para comprender mejor esta innovadora práctica y sus innumerables beneficios.

¿En qué consiste la medicina alternativa para mascotas?

Consiste en una serie de opciones terapéuticas. Hay pacientes que ya no son buenos candidatos para la medicina convencional. Por ejemplo, un perro obeso con problemas hepáticos, renales, cardiacos y de columna, no es candidato para una terapia con antiinflamatorios. Pero él sí tiene la opción de tratarse con medicina alternativa. La gran mayoría de veces la medicina alternativa es complementaria a la medicina tradicional y lo que hace es integrarse al tratamiento. Así la recuperación del paciente es mucho más rápida.

¿Sugieres integrar ambas?

Sí, definitivamente. Ambas medicinas tienen sus pros y contras. Es raro que solo utilice medicina alternativa. Por ejemplo, una infección renal súper fuerte debe tratarse netamente con medicina convencional. Hay cosas que la medicina alternativa no puede suplir como antibióticos o una cirugía.

Siempre hay que dejar en claro eso…

¡De todas maneras! Hay personas que quieren medicina alternativa a como dé lugar y sus mascotas tienen, por ejemplo, la enfermedad de Cushing, que es bastante frecuente. La medicina alternativa puede apoyar, sí, pero un perro con esa enfermedad definitivamente va necesitar pastillas.

¿En qué casos una mascota puede y debe recurrir a la medicina alternativa?

Trabajo mucho con mascotas que tienen problemas neurológicos, musculares, oncológicos y requieren tratamientos del dolor. Lo primero que hago es evaluar cada caso para saber si es viable apoyar al paciente con medicina alternativa.

¿La medicina alternativa es más costosa que la medicina tradicional?

Depende mucho del caso y de varias cosas. Si la mascota tiene algunos problemas musculares, definitivamente no es más costoso, pero cada caso es diferente.

Opciones no invasivas

Una de las especialidades de Malu Velarde es la acupuntura. Esta técnica originaria de la medicina tradicional China consiste en la inserción de unas agujas extremadamente finas en puntos concretos del cuerpo.

“Todo lo relacionado con el sistema nervioso se puede tratar con la acupuntura, ya que así se pueden estimular terminaciones nerviosas. A través de las estimulaciones, el cuerpo libera distintos neurotransmisores y hormonas”, explica Velarde. Este tratamiento no invasivo permite darle una mejor calidad de vida a mascotas con problemas de locomoción, neurológicos y musculares.

A la par de la acupuntura, también trabajas con Flores de Bach. ¿Cuáles son sus beneficios?

Las Flores de Bach trabajan a un nivel conductual. Si bien aún no tiene mucho aval científico, sí me funciona con los pacientes para que estén más tranquilos.

¿Y las plantas medicinales?

En el caso de las plantas medicinales, podemos hablar del uso de cannabis, uña de gato, graviola, entre otras plantas con grandes beneficios para las mascotas. Las podemos usar como gotas, pastillas o, incluso, como vendajes. Hay bastantes formas de utilizar las plantas medicinales.

¿De qué forma el cannabis puede ayudar a las mascotas?

Cuando hablamos de cannabis, hablamos de dos alcaloides. Primero está el CBD, que ayuda con problemas articulares, ansiedad y, además, como gran anticonvulsivante para perros epilépticos; y el THC , que funciona mucho para el dolor y tiene un buen efecto terapéutico contra algunas neoplasias. Se pueden hacer preparados que sean más ricos en uno de estos alcaloides, o una preparación full espectro con partes iguales de CBD y THC.

¿Existen mascotas que no pueden recibir medicina alternativa?

No, ninguna. He trabajado hasta con mascotas exóticas y nunca ha existido un problema. De hecho: los animales que más veo son perros, conejos, caballos y hámsteres. Los hámesteres, lamentablemente, son muy chiquitos y normalmente son mascotas de niños: por eso suelen caerse y lastimarse columna, cadera, rodilla. Felizmente los puedo ayudar.

Muchas personas dudan de la medicina alternativa. ¿Qué opinión tienes de estas creencias en base a tu experiencia?

En base a mi experiencia, lo mejor es lo que mejor le vaya a funcionar al paciente ya sea medicina tradicional, alternativa o complementar ambas. En mi opinión, no podemos cerrarle las puertas a lo que está funcionando. Me da pena cuando un perro tiene una lesión de columna y dicen que no se puede hacer nada más, que no es candidato para cirugía y de frente le dicen “eutanasia”. Creo que hay que tener la mente más abierta.

Si bien es cierto que estamos hablando terapias que no tienen el mismo aval científico que terapias convencionales, es cuestión de tiempo para que se vayan haciendo los estudios científicos que puedan ir avalando la medicina alternativa. No hay que rechazarlas tan tajantemente.

