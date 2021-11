Conforme a los criterios de Saber más

Hace 30 años, un 23 de noviembre de 1991, el actor de origen polaco Klaus Kinski fue encontrado muerto en su casa de California (EE.UU). Tenía 65 años cuando un ataque al corazón cegó su vida.

En la imagen que abre esta nota, Klaus Kisnki llega al aeropuerto Jorge Chávez en diciembre de 1971. Por aquellos meses, el director Werner Herzog estaba en plena producción de ‘Aguirre, la ira de Dios’, película que sería filmada en la selva peruana y tenía a Kinski como protagonista.

Klaus Kinski nació con el nombre de Nicolaus Naksznski en Polonia en 1926 y su familia se trasladó a Alemania durante la Depresión. Fue reclutado por el ejército alemán cuando tenía 16 años y fue capturado por las fuerzas aliadas en Holanda en su segundo día de combate. Pasó el resto de la Segunda Guerra Mundial en un campo británico de prisioneros de guerra.

1982. El director de cine alemán Werner Herzog, la actriz italiana Claudia Cardinale y el actor alemán Klaus Kinski posan para una foto de "Fitzcarraldo" durante el 35º Festival Internacional de Cine de Cannes. [Foto: AFP]

El versátil actor, que podía convertir en una pesadilla el rodaje de una película, tiene más de doscientas en su filmografía, entre las que destacan: ‘Por un puñado de dólares’, ‘Doctor Zhivago’ y ‘The Little Drummer Girl’.

A pesar de su personalidad difícil y extravagante, el director alemán Werner Herzog siempre lo elegía para protagonizar sus películas, entre las que destacan: ‘Woyzeck’, ‘Nosferatu, el vampiro’, ‘Aguirre, la ira de Dios’ y ‘Fitzcarraldo’, las dos últimas producidas en Perú.

El segundo largometraje de Werner Herzog en Perú se inspiró en Brian Sweeney Fitzgerald, el irlandés que se propuso llevar la ópera a Iquitos a inicios de siglo XX. Al no estar conectada la ciudad con el resto del país. El papel protagónico estuvo interpretado por el actor Klaus Kinski.

En las dos películas filmadas en la selva peruana, Kinski hostigaba a los extras y se enfrentaba al director. Más inclemente que el sol y los mosquitos, la ira de Kinski sobre temas triviales como la calidad de la comida hacían irrespirable el ambiente de grabación. Contra todo pronóstico, Herzog, Kinski y sus películas fueron estrenadas con muy buenas críticas y con el tiempo se han convertido en cintas de culto.

Antes de morir publicó su autobiografía ‘All I Need Is Love’ que solo aumentó la fama de hombre atormentado y adicto al sexo que no respetaba las normas morales y sociales.

