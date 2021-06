Conforme a los criterios de Saber más

Eran inicios de los años 70, cuando una grandiosa historia de vida recorrió las calles del Perú a través de las páginas de El Comercio. La mañana del 21 de julio de 1971, el diario decano publicó una entrevista con Elías Sánchez Montalvo, el pescador más longevo del Perú. El marino había cumplido 105 años de edad. Siempre vivió en Ancón. Solo viajaba a Lima para comprar lo indispensable.

Durante la conversación, el longevo pescador reveló que pudo conocer a Nicolás de Piérola, expresidente del Perú (1879-1881 y 1895-1899). El político peruano iba pasar la temporada de verano en el histórico balneario. Además, confesó que su sueño fue formar parte de la Marina de Guerra del Perú. Un deseo que no pudo lograr porque el contingente de ese año ya estaba completo.

Entrevista con El Comercio

Un día antes, el 20 de julio de 1971, un cronista del diario decano llegó hasta Ancón para entrevistar al aún activo pescador. Ya en el lugar, don Elías, como le conocía la gente del distrito, contó que siempre había vivido en el histórico balneario. Desde su nacimiento, solo fue pocas veces al Centro de Lima. Estos viajes los realizaba para comprar “lo indispensable”.

Imagen de Elías Sánchez Montalvo, el pescador más longevo del Perú. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Sánchez reveló que tenía 89 descendientes: 16 hijos (14 de ellos ya habían fallecido), 56 nietos, 21 bisnietos y 10 tataranietos. Además, contó que vio surgir su “hermoso balneario” desde que no era más que “un extenso arenal con unas cuantas chozas antes de la Guerra de 1879”. Años después, se empezó a construir algunas residencias como la de Nicolás de Piérola, dos veces presidente del Perú. El exmandatario solía pasar la temporada de verano en su casa de playa. El longevo pescador lo llegó a conocer.

Vida ejemplar

El activo marino confesó que su buen estado de salud física y mental se debía a una adecuada alimentación a base de pescados y mariscos. “Me he dado gusto en todo lo que la vida me ha puesto a mi alcance”, dijo don Elías. También reveló que de joven soñaba con servir a la Marina de Guerra del Perú. Un anhelo que no pudo cumplir debido a que lo rechazaron por estar completo el contingente de ese año.

De joven, don Elías, soñó con servir a la Marina de Guerra del Perú. Un anhelo que no pudo cumplir debido a que lo rechazaron por estar completo el contingente de ese año. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Sánchez confesó ser hincha de Alianza Lima y José Gálvez de Ancón. De este último equipo, llegó a ser dirigente por muchos años. Finalmente, dijo que no recordaba haber sufrido ninguna enfermedad grave y que “los pequeños males” los trató con remedios caseros. “Si todos fueran tan sanos como yo, los médicos, dentistas y farmacéuticos… y los abogados también, porque nunca me he metido en líos”, dijo sonriente.

