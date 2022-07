El día que Perú clasificó al Mundial de Argentina durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez

El once nacional no plasmó una actuación como la que tuvo ante Brasil ocho días antes, donde cayó con gol de Gil por 1 a 0, aunque dejando una mejor impresión. En un sistema de eliminatorias que no ha vuelto a repetirse, brasileños, peruanos y bolivianos disputaron en tierra colombiana una liguilla por dos cupos para ir al mundial luego de ganar sus respectivos grupos en las clasificatorias sudamericanas.

Un clima sofocante afectó el rendimiento de hombres como Hugo Sotil y Juan Carlos Oblitas. Pero superados los primeros 15 minutos de incertidumbre, Teófilo Cubillas marcó los dos tantos iniciales, uno de cabeza, tras centro de Juan José Muñante (32′), y el otro con un disparo que venció al arquero boliviano Ismael Peinado (44′).

Once peruano que envió Marcos Calderón a la cancha hace 45 años para definir con Bolivia el pase al Mundial. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El combinado blanquirrojo elevó su juego con el ingreso de Percy Rojas por Sotil en el segundo tiempo. El mediocampista del Alianza Lima José Velásquez anotó con un disparo de media distancia el tercer tanto (19′), sepultando cualquier esperanza de los verdes del altiplano de acariciar una clasificación.

El ‘trucha’ Rojas, de las filas del Sporting Cristal, fusiló luego al guardavalla de Bolivia tras una rauda escapada por el flanco izquierdo (30′), mientras que el ‘Patrón’ Velásquez cerró la goleada nacional marcando de cabeza (44′).

Euforia en el camarín peruano

Los peruanos salieron al césped del estadio caleño con Ramón Quiroga, José Navarro, Héctor Chumpitaz, Julio Meléndez, Rubén Díaz, José Velásquez, Julio Aparicio, Teófilo Cubillas, Juan José Muñante, Hugo Sotil y Juan Carlos Oblitas. Entraron luego Oswaldo Ramírez y Percy Rojas.

“Mucha alegría y vivas hubo en el camarín peruano luego de imponerse por goleada de 5-0 al seleccionado de Bolivia”, señalaba El Comercio de esa época. Por su parte, el entrenador Calderón Medrano expresó: “Gracias al esfuerzo de todos hemos conseguido la clasificación para los peruanos. Cogí al equipo cuando el fierro estaba caliente y en medio año se trabajó a conciencia para sacar adelante este paso hacia el Mundial de Argentina”.

Con un disparo desde fuera del área José Velásquez (que no aparece en la imagen) convierte el tercer tanto de la blanquirroja en el segundo tiempo. (Foto: GEC Archivo Histórico)

La voz de Meléndez

El capitán Julio Meléndez aseguró que continuaría en actividad y que de ser necesarios sus servicios en la selección se hará presente al primer llamado. Indicó asimismo que el resultado pudo ser mayor y que la clasificación había quedado en los dos mejores equipos.

Un personaje muy cercano al Perú estuvo aquella tarde en el estadio tratando de pasar desapercibido. Lajos Baroti, el entrenador húngaro que dirigió a la selección peruana en 1971 y 1972 viajó hasta Colombia para observar el partido, pues entre Bolivia y Perú se encontraba el posible rival de Hungría en la ‘repesca’. “Estoy muy contento que el Perú se haya clasificado. Después de cierta indecisión inicial, mejoró y terminó haciendo goles de toda factura”, dijo el técnico europeo que llevó a la selección peruana a la famosa Gira por los Tres Continentes.

Percy Rojas acaba de conseguir la cuarta anotación y lo celebra con Juan Carlos Oblitas. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El mensaje del presidente Morales Bermúdez

A los 30 minutos de terminar el match, el presidente de la República Francisco Morales Bermúdez se comunicó a la Sala de Prensa del Estadio. Hasta ese lugar se acercaron el entrenador Calderón, el capitán Julio Meléndez y la totalidad de los jugadores para escuchar el mensaje del mandatario.

Morales Bermúdez confesó que se sentía muy feliz por la victoria. Hizo llegar su felicitación a cada uno de los integrantes del equipo, agregándoles que no solo habían clasificado en esta ocasión, sino que en el Mundial sabrían cumplir un decoroso papel.

La Plaza Manco Cápac fue uno de los puntos en donde los hinchas se congregaron para exteriorizar su alegría por haber clasificado al Mundial de Argentina. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Después de ocho años Perú volvía a los mundiales y la hinchada no se guardó nada ese día: “Lima vivió algarabía por la clasificación” y “Canción Perú Campeón resonó en todos los barrios”, tituló el decano. Hubo lugares donde la alegría fue desbordante, como en la Plaza de Armas de La Victoria, en Barranco, Miraflores, Jesús María y también en la puerta de Panamericana Televisión, donde se presentaron muchos artistas para entonar temas como ‘Contigo Perú’ y otros. Celebraciones como esta son las que esperamos pronto vuelvan a repetirse.

