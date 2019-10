Tres horas y media duró el partido. Fue uno de los triunfos más importantes de la carrera de Jaime Yzaga. Ganar en el Open de Estados Unidos a Pete Sampras llevó al peruano a propinarle al norteamericano su segunda derrota, ese 6 de setiembre de 1994. Antes, en 1988, ya le había ganado por el mismo torneo, cuando Sampras estaba por cumplir 17 años e Yzaga, 21.

El partidazo que hizo el peruano

El estadounidense venía de ganar el Abierto de su país en 1991 y 1993. Era el hombre a batir en todas las competencias debido a su posición en el ranking mundial (N° 1) y en la temporada ya contaba a su corta edad con dos trofeos: el Abierto de Australia y Wimbledon. Por su parte, Yzaga tenía ocho títulos a lo largo de su carrera y solo había llegado una vez a cuartos de final de un Grand Slam: fue en el Open de Australia en 1991.

Ese 6 de setiembre de hace 25 años, unos 20 mil espectadores abarrotaron las butacas del Flushing Meadows de Nueva York para disfrutar del encuentro entre Yzaga y Sampras por el US Open. El partido empezó suelto y móvil para el peruano, quien en ese momento, ocupaba el puesto 23 del ranking mundial. Pero poco le valió los buenos saques, ya que perdió el primer set por 3-6. Esto no lo amilanó. A base de un juego de alta calidad, el peruano ganó la segunda manga por un 6-3. No obstante, el vigente campeón del torneo sorprendió en el tercer set ganándolo por 4-6, a pesar de estar un poco más estático y preocupado por resolver los problemas en los que Yzaga lo metía.

Para la cuarta manga, el tenista nacional logró quebrar el servicio del norteamericano y ganó por 7-6, empatando el marcador. En el último set, Yzaga sacó la garra y se quedó con el mismo por un 7-5. En ese instante, nuestro compatriota explotó de alegría.

(Foto: Archivo)

“¡Gané, gané!” gritó un exultante Yzaga, lanzando un beso volado a las personas que los acompañaban en el estadio. Luego, saludó a Sampras y alzó los brazos en señal de victoria. El público respondió con un estruendoso aplauso. Más adelante, se conoció que el tenista norteamericano arrastró molestias causadas por la uña del dedo gordo del pie derecho y que tuvo problemas estomacales durante ese partido. Sin embargo, estos detalles no minimizó en absoluto el triunfo de la primera raqueta peruana.

“Fue muy difícil. Sampras nunca se rindió, estuvo muy agotado, ustedes lo vieron. Pese a que Sampras perdió, jugó muy bien. ¡Jugué un excelente partido!”, declaró un emocionado Yzaga a un corresponsal de El Comercio, luego de pasar por la conferencia de prensa.

Los ecos de la victoria

El 7 de setiembre, la noticia recorrió el mundo. “¡Jaime Yzaga le ganó al campeón mundial Sampras!” tituló en su portada El Comercio, incluyendo la foto del triunfador. Para ‘El País’ de España, la victoria fue “la sorpresa más importante del Open de Estados Unidos”; algo que coincidía con la alegría del pueblo peruano, ya que para todos fue un triunfo inesperado, que pudimos ver gracias a la transmisión por televisión de cable. El hecho sorprendió al confeso hincha de Alianza Lima: “¿Qué? ¿Pasaron el partido en directo?”, le preguntó al periodista de El Comercio que cubría el campeonato.

(Ilustración: Alonso Nuñez)

Tras la victoria, algunos anunciaron la transmisión en vivo y en directo del siguiente partido del tenista. “Monitor, el primer y único canal especializado del país vía cable, promoviendo el deporte, presentará el partido que disputarán por los cuartos de final nuestro compatriota Jaime Yzaga y Karel Novacek, en una transmisión exclusiva para todos los clientes de Tele Cable”, rezaba un anuncio del canal en una de las páginas interiores del diario Decano.

En ese partido, Yzaga cayó eliminado del Open por el tenista checo. Sin embargo, subió al puesto 17 del ranking mundial, lo que le valió el ingreso a la Copa Gran Slam, disputada en Múnich ese mismo año. Finalmente, en diciembre de 1994 recibió, por parte del IPD, el premio al Mejor Deportista Peruano del Año, en honor a sus buenas actuaciones, principalmente en el Abierto de Estados Unidos. Un triunfo que fue calificado como un hecho histórico en el deporte del país.