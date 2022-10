Después de dos años de pandemia, muchas familias se preparan para celebrar Halloween, para que los más pequeños de casa salgan de la rutina, se diviertan disfrazándose de su personaje favorito y consuman dulces. Esta es una fecha en la que parece inevitable caer en la tentación y se termina consumiendo azúcares por encima de lo adecuado.

“En el caso de los menores de 2 años, se debe evitar todos los azúcares añadidos. Entre los 2 y los 3 años, los niños no deben ingerir más de 15 gramos de azúcar al día. Desde los 4 hasta los 14 años, el límite es de 25 gramos diarios, es decir, 5 a 6 cucharaditas. No obstante, estas celebraciones son una ocasión particular y, por ello, es necesario conocer qué medidas pueden neutralizar los síntomas como la hiperactividad y la falta de sueño en los más pequeños del hogar”, señala la Dra. Claudia Ugarte, pediatra y docente de Medicina de la Universidad Continental.

Halloween es una fecha en la que parece inevitable caer en la tentación y se termina consumiendo azúcares por encima de lo adecuado. (Foto: Pexel)

Consejos tras ingerir exceso de dulces

En ese sentido, la especialista brinda cinco recomendaciones para que los padres de familia, tutores o responsables de un niño o niña deben tener en cuenta en caso el menor haya ingerido un exceso de dulces y azúcares en la noche de brujas: