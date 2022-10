Este domingo 2 de octubre, nuestra ciudad de Iquitos vivió las elecciones Regionales y Municipales. Desde tempranas horas se pudo visualizar a la población en general en un trajín espectacular. Las diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad albergaron desde muy temprano a los electores, quienes prestos a elegir a sus próximos representantes llegaron muy temprano a su centro de votación.

Así lo mencionó el señor Simón Pérez: “yo vengo de la comunidad de Lupuna I zona, a dos horas en bote, salí de ahí a las 3 de la mañana, ya que es la hora que pasan por ahí los botes colectivos, por eso he venido temprano, para poder regresar hoy mismo a mi pueblo”. Al igual que el señor Simón, muchos electores debían llegar a la ciudad a tempranas horas. Fueron precisamente ellos quienes estuvieron en primera fila para asumir esta gran responsabilidad social. Hasta el cierre de esta nota, no se presentaron acontecimientos que empañen estas elecciones de manera física, pero las redes sociales estuvieron llenas de propagandas políticas hechas por simpatizantes o familiares de estos candidatos.

Ciudadanos acudieron a votar a primera hora de la mañana. (Foto: Corresponsal escolar)

“Me toca votar en el colegio Virgen de las Mercedes, San Juan, y la verdad aún no sé para quién será mi voto, los candidatos no me generan confianza y creo que muchos ciudadanos piensan lo mismo, por gusto llegan al poder, ofrecen muchas cosas y al final no cumplen”, dijo Issela, una ciudadana iquiteña que se encontraba preocupada por los acontecimientos que se puedan dar luego de que un candidato llega al poder.

De este modo se pudo evidenciar la incertidumbre de la población frente a las elecciones regionales y municipales que se llevaron a cabo el día de hoy, lo que indica la total desconfianza por los actuales candidatos, quienes cerraron campañas de manera pomposa y millonaria, trayendo desde la capital a diferentes artistas, desde Yahaira Plasencia hasta los Hermanos Yaipen, lo que nos conlleva a plantearnos ciertas interrogantes ¿De dónde proviene tanto dinero para poder traer a estos artistas? ¿Quiénes financiaron estas campañas? ¿Serán capaces de cumplir con sus promesas a la población una vez llegado al poder?

Cielo Judith Boraño Cubides fue la redactora de esta nota periodística.

Nota escrita por la corresponsal escolar Cielo Judith Boraño Cubides del colegio Colegio Rosa Agustina Donayre de Morey con el apoyo de la docente Lorena Violeta Vargas Pérez.