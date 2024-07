Bajo el techo de vitrales en el hall del edificio histórico de El Comercio, la corresponsal escolar Valeria Sulca toma la palabra y habla de ética, ciudadanía y responsabilidad periodística con una convicción que emociona ver en una adolescente de 15 años. Su voz es la de los casi 200 pequeños reporteros que esta semana empezaron a publicar sus crónicas, reportajes y videos en la página web de este Diario, y que mantienen vivo un compromiso que nació 40 años atrás.

“Hemos aprendido que el periodismo es mucho más que una profesión: es un compromiso con la verdad y la transparencia, una responsabilidad vital para mantener a nuestros ciudadanos informados”, dijo Valeria, alumna del Euroamerican College de Pachacámac, que tiene una conexión con el programa que traspasa el tiempo.

La profesora que guió a su grupo fue corresponsal escolar en el 2003 y su padre participó en el programa en 1995. “Fue él quien me motivó a formar parte de este taller y me transmitió su pasión por el periodismo, aunque él no sea periodista”, recordó la menor al dar su discurso en nombre de la primera promoción del año.

La corresponsal escolar Valeria Sulca dio el discurso en nombre de la primera promoción del año. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

La historia del programa Corresponsales Escolares de El Comercio empezó a escribirse en noviembre de 1984 con el propósito de compartir con las nuevas generaciones valores periodísticos como la verdad y el servicio a la sociedad, y combatir la desinformación. La iniciativa se extendió hasta el 2012 y fue relanzada en el 2021 de la mano de Unicef y con el auspicio de Movistar.

“Es muy emocionante que mis alumnas puedan vivir la experiencia que yo viví cuando fui adolescente. Creo que ha sido una linda experiencia para ellas. Han aprendido que la búsqueda de la verdad es lo más importante, estoy segura de que van a guardar estas semanas por siempre en su corazón”. Zulaika Rosario Rodríguez Huaypuna, profesora del Euroamerican College de Pachacámac

Alcance dentro y fuera del Perú 430 notas han publicado los corresponsales desde el 2021 hasta esta edición del programa.

han publicado los corresponsales desde el 2021 hasta esta edición del programa. 680.000 personas han visto sus investigaciones en la web de El Comercio, generando 2,7 millones de páginas vistas. La información ha sido consultada desde el Perú, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, España y otros países.

Los jóvenes reporteros ahora usan nuevas plataformas y tecnologías en sus notas, pero el compromiso con la rigurosidad y la información de calidad sigue intacto.

Mejores ciudadanos

El programa superó las expectativas. Este año no solo celebramos sus cuatro décadas, sino que festejamos que, desde el 2021, 2.500 niños de todo el Perú ya son corresponsales escolares en busca de cambios en la sociedad. También realizamos la primera clausura presencial en cuatro años y estamos más conectados que antes con los menores del interior del país.

“Aparte de los aspectos formales sobre cómo redactar una nota periodística, me llevo el aprendizaje de lo que significa ser periodista. El periodismo te abre muchas puertas es nuestro deber saber usarlas porque muchas veces se puede desinformar, pero nuestra labor es ir siempre por el camino del bien común”, dice Santiago Bellatín, corresponsal escolar del colegio Peruano Japonés La Unión de Lima. Su grupo escribió sobre los retos para conseguir empleo formal en la capital del país.

Corresponsales del colegio Peruano Japonés La Unión de Lima muestran sus credenciales. (Foto: Víctor Idrogo / Icónica) / © Victor Idrogo / Icónica

Además de la investigación de Santiago y sus compañeros, las primeras notas periodísticas de este año incluyen textos y material audiovisual sobre los accidentes automovilísticos en Lince o las lamentables cifras de embarazo adolescente en la selva del Perú. En cuanto a la cultura, la historia de un club de lectura en La Libertad y un cómic sobre la danza de Los Negritos en Huancavelica son reportajes imperdibles.

Y eso no es todo. En unos meses una nueva promoción de corresponsales escolares seguirá escribiendo esta historia.

Alejandra Arispe, especialista en Comunicación de Unicef Perú; Mario Cortijo, periodista de El Comercio; Juan Zegarra, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Movistar; y Milagros Asto, periodista de este Diario y coordinadora del Programa de Corresponsales Escolares, estuvieron presentes. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Una labor posible gracias a la guía de los docentes Si bien los corresponsales escolares tuvieron a un periodista de El Comercio como mentor, el acompañamiento constante de los profesores ha sido fundamental para que los jóvenes reporteros realicen sus notas periodísticas. Según los propios niños y jóvenes, son los docentes los que los motivan desde la escuela y los ayudan a organizarse para cumplir con sus tareas, una misión que conviene recordar en el Día del Maestro que se acaba de conmemorar y más allá. Isasku Roman Villa, corresponsal escolar del colegio Innova Schools Comas El Retablo de Lima, señala que su profesora la guió a ella y al resto de su equipo durante los cuatro meses del programa, en los que escribieron sobre deserción escolar. “La profesora nos motivó a alcanzar nuestras metas y nos decía que teníamos que avanzar con la investigación y el video. Es un apoyo para nosotros dentro y fuera del salón de clases, y alguien muy importante para nuestro crecimiento”. Al hablar de su experiencia como docente, Cecilia del Rosario Montellanos, profesora de Isasku, se siente satisfecha por el trabajo realizado. “Esta experiencia también ha significado mucho para mí porque uno se da cuenta de que realmente está haciendo algo por ellos y eso es valioso. Es un aporte no solo para la educación, sino para sus propias vidas”.