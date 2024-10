Rubén Cano, alcalde de La Victoria, pertenece a Renovación Popular, el partido que lidera López Aliaga. Su gestión ha recibido tres paquetes de motocicletas en menos de tres meses: 25 motocicletas en julio, 35 en agosto y 40 en octubre. Su distrito afronta serios problemas con la delincuencia, sobre todo por la zona comercial de Gamarra, donde los empresarios han reclamado por la extorsión que enfrentan por sus negocios.

La Municipalidad de La Victoria contaba con 25 motocicletas, que habían sido adquiridas entre 2011 y 2018. Pero 19 unidades de esta antigua flota requerían “mantenimiento o reparación onerosa”. Es decir, necesitaban ser reemplazadas.

Con este panorama, las 100 motos cedidas por la Municipalidad de Lima constituían un refuerzo importante para el patrullaje motorizado del distrito. Pero al parecer nadie tomó en cuenta un pequeño detalle: ¿quiénes conducirían las 100 nuevas motos tomando en cuenta que La Victoria solo cuenta 54 serenos motorizados?

Las motocicletas de La Victoria no cuentan con ningún tipo de protección en el almacén donde son guardadas en la avenida Sebastián Barranca. FOTOS: Joel Alonzo/GEC / GESAC > JOEL ALONZO

MOTOS SIN CHOFERES

Uno podría pensar que 54 serenos motorizados alcanzarían para operar al menos la mitad de la nueva flota de 100 motocicletas, pero la realidad arroja otro tipo de cálculos. Son cuatro turnos de patrullaje a cubrir (mañana, tarde, noche, ademas de los descanseros). Cuando llegaron las primeras 60 unidades, los cálculos de la propia municipalidad arrojaban que se necesitaban 240 serenos motorizados, para poder operar el 100% de la flota vehicular de motocicletas durante cada turno de servicio.

La municipalidad tiene 54 serenos motorizados y necesitaban un total de 240 para operar las primeras 60 motos. Es decir, contaban con un déficit de 186 choferes. Esta brecha de 186 serenos motorizados tenía un costo que -según cálculos de la propia gestión edil- ascendían a 3 millones 841 mil 272 soles anuales (teniendo como base un sueldo de S/ 1.721 por motorizado).

Con 100 motocicletas en su poder, la situación se complicó. La municipalidad necesitaría ahora 400 serenos motorizados. Dado a que solo cuenta con 54 motorizados, la brecha ascendía 346 serenos choferes que representarían un desembolso anual superior a los 7 millones de soles.

A través de sus redes sociales y otras vías tradicionales, la Municipalidad de La Victoria ha realizado hasta nueve convocatorias públicas para contratar serenos motorizados, pero no ha conseguido nada por el momento. El problema radica en el salario ofrecido: mientras La Victoria ofrece S/ 1.700 como base, en otros distritos los sueldos oscilan entre S/ 1.800 y S/ 2.000. Para mejorar su oferta salarial, el presupuesto de La Victoria debería incrementarse. Ante ello, la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha invitado a su actual personal a que tramiten sus brevetes con el fin de obtener un mejor sueldo. La proyección de la municipalidad, según fuentes internas, es que el patrullaje a pie sea reemplazado en un futuro cercano por un patrullaje motorizado al 100%.

Aún así, persiste un problema presupuestal, debido a que, si deciden subir los salarios al nivel de otros distritos, requerirían superar los 8 millones de soles anuales.

La situación ha obligado a la gestión de Cano a ensayar alternativas. La Gerencia de Seguridad Ciudadana ha proyectado cubrir solo dos turnos (mañana y noche) y aumentar el horario laboral de los serenos (de 8 a 12 horas) para así justificar el aumento salarial. Con esta proyección, la brecha ya no sería de 346, sino de 246 serenos motorizados, lo que les permitiría ahorrar 2 millones de soles anuales en planilla.

Mientras resuelven las sumas y restas, las motocicletas continuarán en la base de la avenida Sebastián Barranca. En conclusiones de informes de la propia municipalidad, se refiere que dicho almacén debería pasar a manos de la Subgerencia de Serenazgo en su totalidad “para poder salvaguardar óptimamente la integridad de las motocicletas”. Entre líneas, el informe reconoce que la estructura no es la adecuada para el cuidado de las motos en la actualidad.

Además, la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha ideado un plan para darle movilidad a las motos. Ha asignado las nuevas motos a los serenos actuales para que revisen su “conservación”. Aún con esa medida, tres (de las 60 primeras) unidades quedaron pendientes por asignar. Según el mismo informe, “esta medida permitirá que la mayor parte de la flota vehicular recorra 86 kilómetros por día [...] y que todas las motos aseguren un kilometraje recorrido y no estén en condiciones de no uso”.

Pero durante la semana, El Comercio pudo constatar, en dos días distintos, que 94 motocicletas estaban estacionadas en lo que ellos llaman “Base Antigua” que está ubicada en la ya referida avenida Sebastián Barranca. Como se puede observar en las imágenes captadas por un drone, las motocicletas permanecen sin ninguna protección y muy cerca de desmontes de construcción. Están rodeadas por dos camiones viejos: uno de color rojo que es una cisterna de agua y otro de color blanco que lleva desmonte y luce en desuso.

Este Diario intentó comunicarse con el gerente de Seguridad Ciudadana, Víctor Livia, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. También intentamos comunicarnos a través de la Oficina de Comunicaciones desde el sábado 19, pero recién al finalizar el domingo nos respondieron invitándonos a su sede y no emitiendo respuesta a nuestra solicitud de una entrevista telefónica.

1 Más unidades La actual gestión de La Victoria ha adquirido 19 camionetas a que la Gerencia de Seguridad Ciudadana ganó la asignación de 5 millones de soles del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 2 Cuestión de reemplazar Ante el déficit de serenos motorizados, en otros municipios de Lima han optado por simplemente guardar las antiguas unidades y reemplazarlas en su totalidad por las cedidas por la Municipalidad de Lima.

UN PROBLEMA MAYOR

La Victoria no es el único distrito que tiene problemas con el déficit de choferes para las motocicletas cedidas por la Municipalidad de Lima. En la audiencia vecinal organizada por El Comercio, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, también reconoció enfrentar una brecha de serenos motorizados.

“Hemos recibido 30 motos y capacitamos a 38 choferes. Por 10 motos de servicio se necesitan 120 choferes porque los serenos trabajan 8 horas y además se necesitan para los turnos descanseros. Como municipalidad, también competimos con otras municipalidades y el nivel presupuestal de algunos es mayor”, dijo el alcalde que en plena avenida Salaverry ha publicado un cartel con una fotografía suya subido en una motocicleta con un mensaje de agradecimiento al alcalde López Aliaga (ambos son de Renovación Popular).

Este Diario también ha reportado el problema de las brechas salariales en otros distritos. “Distritos como San Juan de Lurigancho y Comas tienen más de mil serenos porque no les cuesta un sol, el gobierno les da el dinero para que paguen por un año a sus serenos. Si ellos buscan contratar pagando 2.000 o 1.800 soles y yo solo puedo ofrecer 1.300 soles ¿A donde se va a ir el sereno?”, dijo el alcalde del Rímac, Néstor De la Rosa, a El Comercio en su larga lista de quejas sobre la falta de presupuesto en su distrito.

En agosto pasado, este Diario también recibió imágenes de Villa María del Triunfo, donde las motocicletas cedidas estaban estacionadas en la puerta de la propia municipalidad.

Fotografía de agosto de 2024, donde motocicletas nuevas lucen estacionadas en las afueras de la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

En entrevista a El Comercio, el alcalde Rafael López Aliaga había reconocido el déficit de conductores para las motocicletas que estaba cediendo, pero atribuyó este problema a la Policía y no a las municipalidades. “Es meterle a la policía algo a lo que no están acostumbrados: no hay motoristas. Con serenazgo no tengo problemas. Todos los distritos me llaman: “Rafael, ponme en la primera lista””, refirió el burgomaestre en dicha conversación donde anunció que pensaba tener 4.000 motos cedidas para noviembre del presente año.

Este Diario intentó volver a conversar con el alcalde Rafael López Aliaga para conocer el criterio de distribución y el plan de seguimiento de la Municipalidad de Lima a las motocicletas cedidas, pero nos derivó al gerente de Seguridad Ciudadana, Abdul Miranda, quien no emitió respuesta a nuestras consultas hasta el cierre de este informe.

Sobre la situación, el regidor de Lima, Aron Espinoza (Podemos), cuestionó la falta de planificación de la Municipalidad de Lima al ceder las motocicletas sin realizar un estudio previo sobre las problemáticas que afrontan las municipalidades en el déficit de personal de serenazgo.

“No se puede tomar como único criterio la solicitud de los alcaldes, porque eso demuestra que finalmente estamos ante una repartición política. Como un hombre que proviene del manejo empresarial, el alcalde debe saber que, ante una solicitud, se debe realizar un estudio técnico que fundamente la distribución de recursos. De lo contrario, pasan situaciones como estas, donde tienes motocicletas sin cumplir sus funciones de patrullaje. Podríamos estar hablando de 100 motocicletas que estén patrullando todo un distrito, pero esto no se concreta por una falta de planificación”, refirió.

Espinoza añadió que si no está garantizado el uso de las 4.000 motos cedidas en su totalidad, la Municipalidad de Lima debería realizar una redistribución, con un estudio técnico de por medio, con el fin de garantizar que no se cometa un perjuicio económico.

Entre los distritos que se verán beneficiados por la entrega de las motocicletas están Chorrillos, Cieneguilla, Independencia, La Victoria, Los Olivos, Magdalena, Rímac, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Santa Anita.