-En el Perú, sobre todo en Lima, no es común ver algún proyecto que funcione a largo plazo como el que ejecuta Prolima: ya tiene tres gestiones municipales que de forma sostenida restauran el centro histórico. Sí continúa en su gestión, ¿qué otros proyectos se vienen?

El primer gran tema son las calesas (con caballos). Está en el plan maestro. Ha sido uno de los aportes de Prolima. Estamos siguiendo el plan maestro. Está la iglesia de la Buena Muerte restaurada, Santo Domingo que, cuando lo vi parecía Sevilla. Estamos siguiendo el diseño del diseñador original de Barrios Altos para volver a ponerlo en valor como hacen las grandes ciudades históricas del mundo, que son poquísimas. Cuando hablo de Lima y la comparo con Sevilla, tenemos un argumento fuerte: somos patrimonio de la humanidad, arquitectónico, cultural, histórico. El tema es seguir con esta locura. Con Prolima estamos viendo un tema de obras por impuestos para que la Av. Abancay esté soterrada y arriba tengas un boulevard. Transporte público por abajo y arriba calesas. Por más que se rían digo la verdad: así funciona el turismo. El turismo en el mundo funciona caminando, pero caminando con seguridad. Cosa que sí vamos a tener: esa promesa de las 10 mil motos sí la estoy logrando.

-Alcalde, vamos solo 800 motos (de las 10 mil anunciadas)

Ahorita, el 4 de julio, tendremos 400 más. El 20 de julio 600 más. Cada mes tendremos más hasta llegar a los 4.000 este año, antes de noviembre.

-¿Quiénes van a manejar tantas motos?

Es meterle a la policía algo a lo que no están acostumbrados: no hay motoristas. Con serenazgo no tengo problemas. Todos los distritos me llaman: “Rafael, ponme en la primera lista”. El tema es la policía: yo le he pedido a la señora presidenta que los 1.500 egresados de la escuela de suboficiales sepan manejar moto. Ahora les han puesto clase de manejo de motos grandes de alta cilindrada que puedan ir por tierra y pista. El día que tengamos 10 mil motos operando en Lima, la ciudad va a estar libre de problemas como raqueteros, asaltos en la calle. El sicariato es más de inteligencia policial que no le imcumbe a la municipalidad.

-Hablando de motos, ¿adónde va a llegar su demanda a la empresa (que generó un sobrecosto)?

Me han llamado hoy. Quieren hablar, pedir disculpas.

-¿Pero van a devolver la plata?

Por eso. Mira, yo he trabajado en banca corporativa y todo lo que es el riesgo reputacional es fatal. Eso llega hasta Japón. No es broma. Unops ha hecho su trabajo. Se demoró mucho tiempo, casi un año, e iban afinando el lápiz. En su diagnóstico ven que en el Perú hay cementerios de motos y patrulleros porque no hay mantenimiento. Para evitar eso se hizo un concurso internacional donde participaron 80 empresas que no conozco. El usuario, que es la Municipalidad de Lima, no conoce, no tiene interacción con nadie. Yo recién me he enterado el día que dieron su informe final, que se hizo público ayer (11 de junio). Ganó Bajaj y ganó Honda. Entonces tendríamos todos el derecho de llamar a Bajaj también. Una moto sin mantenimiento es el gran desastre del Perú. Las motos se van al cementerio a los 3 meses y la policía dice: “Yo no voy a sacar de mi plata”. El policía de su sueldo debe pagar llantas, aceite, batería, reparaciones, no tienen seguro contra todo riesgo. Por eso el mantenimiento está incluido. Si una moto se avería, al minuto tenemos una moto nueva. Es una estructura cuasi financiera con ingredientes de banca, una especie de cesión en uso de una moto que no solo es moto, sino una moto con la garantía de que siempre va a estar operativa.

-¿Por qué la municipalidad decidió invertir tanto en calesas con caballos? ¿Fue necesario el gasto de 13 millones de soles para 12 caballos?

La realidad es que hay una campaña de desprestigio. Haga lo que haga van a decir que está mal.

-Pero solo le estoy preguntando…

No es tu caso, sino, no estaríamos acá sentados. Te estoy contestando porque tengo una persona seria. Hay otros que tienen una consigna, que no son periodistas sino activistas. Hay que diferenciarlos. Tengo una trayectoria en turismo, aparte de banquero. En el turismo es el huevo o gallina: si tú no pones la oferta para que atraiga al mundo… Si el mundo no sabe que viniendo al centro histórico, aparte de estar bonito, restaurado, hay atractivos para la familia… Si tú vas a Nueva York, Londres o Sevilla te cobran 50 dólares la media hora. No es que no es mal negocio, es buen negocio. Pero también tiene que haber el componente de la autoestima local. Si la calesa no tiene pedido de un turista, tenemos horarios para colegios nacionales en convenio con el Ministerio de Educación para que los niños suban a una calesa de super lujo, la calesa de su país. Esa autoestima la levantas a lo que yo llamo “potencia mundial”. Por más que también se rían de mi término. Me da risa porque pongo frases de marketing fuertes que te hacen remover el cerebro.

-Pero viniendo de un alcalde, uno se puede tomar en serio (la frase “potencia mundial”). Ahora uno dice: ¿dónde está la potencia mundial?

Cuando te dan una ciudad de un millón y medio de hermanos con anemia, sin agua, sin alimento, que tiene un alcalde fraterno en Cristo… primero que mis hermanos coman, que tengan agua y que no haya anemia. Es a lo que he me dedicado. Sigo litigando contra los peajes del sur que nacen de la misma entraña corrupta de Susana villarán y la gente de Odebrecht y OAS. Son temas vitales para mí. No se puede progresar con corrupción, con hambre, sin agua. Son temas vitales. Lima es una ciudad bellísima, solo que la tenemos abandonada. Si yo puedo poner un granito de arena en estos 4 años para que sigamos escalando, amén. Yo no voy a ser loco de romper una estrategia. Hay ideas creativas para darle vida al centro de Lima y capacidad de darle inversión.

-En el Cercado de Lima no hay vecinos, no hay comunidad, como la hay en otros distritos. No hay juntas vecinales y muy poca gente viene a vivir al centro de Lima.

En Barrios Altos sí hay familias tradicionales. Yo he hecho mesas de trabajo y sale toda la gente y me dicen: soy la quinta generación, la octava generación. Tienen su gente de linaje. Tenemos voluntarios culturales que están pintando todas las paredes, sobre todo de los jirones Junín y Áncash con los colores originales. Jóvenes que muestran su amor por Lima dando su vida, su tiempo. Pero tienes razón: los segundos pisos están vacíos. Yo estoy peleando -porque Prolima ya logró su ley, tiene una autonomía para tener sus propios ingresos- por una ley para que (el centro de Lima) sea zona franca para alta tecnología. ¿Qué pasa en otras capitales similares a Lima? Hay empresas de tecnología. Estas no tienen atención al público, pero sí necesitas un montón de espacio para poner a sus desarrolladores de software. Esto con una buena ley de zona de tratamiento económico especial para algo específico -desarrollo y tecnología- como call centers, se nos puede venir todo lo que está en Bogotá, donde hay 200 mil jóvenes trabajando en call centers. En el centro de Lima no hay mucha gente.

-Quisiera hablar sobre la estación central de la línea 2 del Metro de Lima. ¿Puede el alcalde metropolitano oponerse a un contrato entre la concesionaria y el gobierno? ¿Puede detener esas obras? La concesionaria ha dicho que va a acogerse a una norma que le permite construir.

Hay que poner en contexto las cosas. Una concesionaria que ha violado los derechos humanos a una población de 3 millones de Lima Este por 7 u 8 años. Han hecho lo que se les ha dado la gana por el tráfico de Lima Este.

-Pero ellos se defienden diciendo que el MTC (no liberó los terrenos…)

A mí no me interesa más que el resultado. El resultado es que han destrozado la vida a más de 3 millones de personas. Eso tiene un costo enorme en horas hombre y calidad de vida. Hubo quiebre de muchos negocios pequeños de la zona. Mi gran oposición a esta locura, de querer hacer un “campamento minero” en el cruce de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón. Todas las líneas de transporte pasan por ese cruce. Ahi hacer un campamento similar al destrozo (de Lima Este) por el cual tendrán que pagar.. porque sí se han ganado una demanda de la ciudad de Lima por las horas perdidas a la población de Lima y los negocios quebrados. Su primer planteamiento fue ese: hacer un hueco ahí y hablamos en 7 años. Yo dije: “ni hablar”.

-¿No hay ruta alterna ni plan de desvíos?

¿Tú crees que todo el tráfico de la Av. Garcilaso de la Vega va a pasar por jirón Washington? Es una locura. Lo primero es que respeten la dignidad de los peruanos. No pueden decir: “la gente se acostumbra”. A ver di eso en Barcelona. La señora (representante de la línea 2) me lo dijo, me reiteró: “El peruano se acostumbra”. No, mamita, le digo: “Si tú haces esto en Barcelona te vas a la cárcel por una demanda de la ciudad”. Cosa que aquí no hemos hecho, pero se lo están ganando a pulso. Una solución que se la he presentado al ministro (de transportes) es que, por lo menos, no se interrumpa el tráfico de Av. Garcilaso de la Vega. Entonces así llegamos a una solución. Si van a pensar que vienen a Lima a hacer lo que les da la gana están equivocados. Esa misma empresa le ha metido arbitrajes al Perú con un contrato diseñado para perder. Te lo digo con la autoridad que tengo en el sector privado: yo no pactaría nunca ese tipo de “contratos” diseñados para que el Estado peruano siempre pierda. Arbitrajes. Esas empresas… Es mi opinión, puedo estar equivocado… Su negocio son los arbitrajes. No les interesa el bienestar ciudadano. Le interesa chapar un lote y reventar la ciudad. Ahora hemos logrado un tiempo: dicen que en 13 meses tendremos logrado el tema.

-¿Usted cede si es que solo interrumpen la Av. Garcilaso? ¿No es que se oponga a todo?

Yo me opongo a la violación que le han hecho a la ciudad. Le digo a esta empresa: ¿Usted va a compensar a la población de Lima Este? Usted podría ganarse una demanda de 2 mil millones de dólares por el daño que ha hecho a la población. Valoricemos cuántas horas han perdido toda la población de 3 a 4 millones de ciudadanos de Lima Este por los 10 años de daño. Si he visto el desastre de Lima Este, no quiero que se repita en Lima Centro, que ya son palabras mayores. ¿Por qué carajo someten a la pobre gente a estar presa 4 años? Les importa un rábano la tranquilidad de la gente. No tienen respeto. Les importa un carajo.

-¿Cuál quisiera usted que sea la obra por la que se le recuerde?

Hay muchos ejes. La que se va a ver más tangible es la red de viaducto aéreos.

-¿Los 60 viaductos?

Son puentes que generan 13 viaductos.

-Alcalde, le quedan prácticamente dos años de gestión…

Primero explico la trama. Hay un decreto de urgencia respecto al fast track. En urbanismo y transporte, si seguimos toda la parafernalia de normatividad, y si no nos ponemos las pilas para los Panamericanos del 2027… Eso atrae turismo inmediato. Entonces, ¿qué nos piden? Seguridad (las 10 mil motos) y highways tipo Miami, los ‘flyovers’ o viaductos. Faltaba la plata, la emisión de bonos. Hemos dado la vuelta a esta municipalidad quebrada para que tenga 800 millones de soles de caja. El Ministerio de Economía no te ayuda en nada en el Peru, más bien te pone obstáculos. En el sur son tres obras vitales para panamericanos. La prolongación de la vía expresa, Huaylas y Pista Nueva. Luego Carretera Central, la parte en la que sales de Lima, Nicolas Ayllon. Ahi también tenemos que hacer ‘flyovers’. Luego San Juan de Lurigancho. Los accesos son bravos: Próceres, la Wiesse, ahí son 13 puentes aéreos. Y Javier Prado, desde el colegio San Agustín hasta pasando Pershing, La Marina, vamos a tener ‘flyovers’. Son puentes tipo Mecano. Como Lego. Es una estructura metálica que compras ya hecha y lo que tienes es una grúa que va instalándola.

-¿No serán estructuras de cemento como Habich, que generan inseguridad y mal aspecto?

No. Tú conoces Miami. Los proveedores que han venido al Perú son expertos que hemos contactado vía embajada, expertos en el tema. Vienen de Francia, Italia, Inglaterra, México, España. Hay varios países que han solucionado ese tema (el tráfico) con belleza. Ahora las ciudades van por arriba. Las líneas 3 y 4, hasta que se hagan… El Ministerio de Educación actual no ayuda. El señor Arista no la ve. Le hemos planteado mecanismos que sirven para obra pública y le hemos dicho: “lo ayudamos con mecanismos para hacer obra pública con el recaudo”. Yo estoy seguro que con la línea 3 va a haber gente, pero eso tiene que hacerse ya porque demora. Y hay mecanismos que no generan deuda externa.

-¿Cómo explicarle a la ciudadanía que se pueden construir 60 de estas estructuras sin afectar el tráfico?

Es una tecnología de pre-fabricado. No es vaciado de techo que cuesta tres veces más y demora 3 veces más (...) El plan de gobierno no es para mí, lo hice pensando en Lucho (Castañeda). Conozco los 105 ejes para Lima. Cada uno los reviso cada mañana.

-En estos dos años Lima ha pasado de ser la quinta a la tercera ciudad del mundo con más tráfico vehicular. Uno de los factores que investigamos son los semáforos. Están puestos con softwares diferentes que impiden coordinarlos entre sí para agilizar el tránsito y generar olas verdes. Gran parte del tráfico se alivia si se coordinan los semáforos.

El Ministerio de Economía tiene un préstamo a largo plazo para semaforización digital del Banco Mundial. El Banco Mundial ha puesto el ojo en Lima para ayudarnos. Estamos esperando que el señor Arista (ministro de educación) se digne a desembolsar los 140 millones de dólares del Banco Mundial para semaforización. Hay dos créditos, uno de Alemania para ciclovías y otro para semaforización. Esos dos créditos no fueron requeridos por la gestión anterior. En administración pública hay que tener mucha paciencia, dan ganas de mandar a rodar. Nosotros ya terminamos la ampliación del Metropolitano hasta Chimpu Ocllo: las 13 estaciones del Metropolitano que faltaban ya las terminamos pero la Autoridad del Transporte (ATU) no las quiere recibir.

-¿Por qué no las quiere recibir? ¿Tiene que ver con que el Metropolitano siga en etapa de pre-operación?

Justamente, se gatilla la obligatoriedad de cambiar la flota. Ya terminamos las estaciones, tenían 4 mil observaciones y han sido todas levantadas con supervisión del Banco Mundial. Abrimos 4 estaciones de 17. Pero (ahora toca) poner 13 estaciones más. Invoco a los señores de ATU a que se pongan las pilas. Es raro que no quieran recibir algo que ya está terminado. Y exigirle al concesionario de los buses que cambie la flota que se incendia. ¿No será que hay alguien que no es correcto en ATU está trabando esta entrega para que el cambio de flota no se dé? Cuidado. Es el tipo de cosas que me desconciertan.

-¿La ATU le respondió la solicitud para usar la vía exclusiva del Metropolitano?

Denegada. Era para Seguridad del Estado. Tengo varias amenazas de muerte, he tenido que vender la casa de mis padres porque tenía gente que me amenazaba a las 3 de la mañana. Me he enfrentado a mafias.

-¿Va a insistir en el pedido?

Si me pasa algo será culpa de la ATU, pero también quiero aclarar que una persona que tiene rol de supervisión del mismo Metropolitano está obligado a usar esa ruta. La culpa del tráfico es de la corrupción. Cuando deje de ser alcalde voy a sufrir el tráfico, pero ahora tengo que actuar rápido. Ir a velocidad y solucionar los problemas. Por ahí pasan 30 o 40 funcionarios. Hay una lista autorizada. Que no entre mi seguridad… me ponen en riesgo.

-¿Dice que hay una lista de funcionarios que pueden pasar por la vía el Metropolitano?

Claro que sí.

-¿A pesar de que está prohibido? (Solo está permitido para vehículos de emergencia=

La norma dice qué funcionarios deben ir por esa vía. Yo soy un punto vulnerable en todo el esquema de la seguridad del estado. Me he opuesto a mafias.

-Siguiendo con el tema del transporte, en noviembre del 2023, el SAT (que pertenece a la MML) subastó una flota de combis antiguas. Las devolvió a las calles.

Por ley el SAT no puede chatarrear. ¿Qué hacemos? Por mí, chatarreo todo, pero si no se hace por el procedimiento actual, la MML entra a un proceso penal. El procedimiento es la subasta. Cambiemos la ley.

-Pero para el ciudadano es contradictorio (que regresen las combis viejas a las calles)...

Pero mira el marco jurídico. Estás en el sector público. Tienes que seguir la ley, que dice que el chatarreo no es incumbencia de la municipalidad. Veamos los temas de fondo, las líneas 3, 4, 5 y 6 (del metro). Lima no puede ahogarse.

-Por como está el contexto actual en el país, evaluaría postular a la presidencia?

Primero tengo que cumplir con la ciudad, y si veo que una coalición seria no está presente, sí, estoy considerando (postular a la presidencia).

-Renunciaría a la alcaldía. La ley lo obliga.

Tendría que hacerlo (renunciar) según los plazos de ley.

-¿Qué opina de la renuncia de los militares de su bancada? La izquierda ya ha anunciado alianzas, pero la derecha no ha mostrado ninguna. ¿En Renovación Popular hay algún acercamiento?

La bancada de Renovación sigue tendiendo 9 miembros. Si no se quiere respetar un partido por el cual has sido elegido, con un estatuto que está por encima de un reglamento de bancada, a eso se le llama monarquía.. Cuando hay una asamblea de partidos y delegados de todo el Perú que deciden que la bacada coordine con el partido... que es lo normal. Cualquier partido en el Peru tiene esa lógica. No hay una bancada que va por un lado y otra que va por otro lado. Hay una coordinación mínima que es lo que estamos teniendo: una reunión semanal con la bancada con mucho orden y democracia. Se pone al voto lo que decide cada congresista, y cada vez que se tiene la decisión toda la bancada vota por esa decisión. Es lo mas democrático. Lo que no puede pasar es que se perpetúe una persona como vocero por cinco años. Date cuenta que todos somos iguales. Debe hacerse una rotación saludable. Poner eso en orden tiene un costo.