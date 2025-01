-¿Alguna vez o cuántas veces se ha reunido con la presidenta Dina Boluarte por el tema concreto de la inseguridad ciudadana?

Hay eventos que son para gobiernos regionales (Gores), justamente para seguridad ciudadana, que empezaron desde 2023. He asistido por lo menos a cinco o seis. Y también he tenido reuniones personales , por lo menos tres, sino cuatro.

-¿Con la propia presidenta?

Con ella, claro, y su equipo, para justamente agendar como tema número uno la seguridad ciudadana en nuestro país. Y en base a eso, para priorizar el presupuesto de la República en el problema número uno y no en Petroperú, por darte un ejemplo. [Le he pedido] tener un régimen de autoridad absoluta. Y le he planteado por escrito, inclusive, ocho medidas, por ejemplo, contra el tema de sicariato y la extorsión previa al sicariato. Con el aporte nuestro de 4.000 motos ya tenemos fuerza de choque. Entonces, al pedirle a la señora presidenta que impulse la inteligencia policial al máximo, como es lo normal en estos casos, no han hecho nada. Es hablarle a una pared. Yo me acerco, llevo mis papeles por escrito de manera profesional con acta. Y le digo: desde el anterior GORE donde hablamos de inseguridad no se ha hecho nada. Esos GORES son a puertas cerradas justamente para poder hablar, pero nadie habla. Yo sí le he dicho las cosas. Ya no me invitan. (Hablar con la presidenta) es como hablar con una pared, lamentablemente te lo digo. Cuando ves que no hay respuesta, que hablas al vacío.

“Pedirle a la presidenta más inteligencia policial (...) es hablar a una pared”, dice el alcalde. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC / Joel Alonzo

-¿Me está diciendo que no ha tenido respuesta del gobierno?

No hay nada. [A la presidenta] le diría que reduzca asesorías, gastos corrientes, reduzca ministerios, la capacidad de contratación de órdenes de servicios, de terceros. Hay muchas cosas que he hablado no solo con ella sino con el premier. Es como hablar con una pared, lamentablemente te lo digo. Como cuando ves que no hay respuesta, es como si hablaras al vacío. No siendo nuestra competencia legal, pero sí moral, a crear pues una división de inteligencia. Tenemos un call center con 40 personas que han trabajado con general Baella para chuponear a los extorsionadores. Luego estamos alquilando en convenio con la Policía Nacional del Perú para Lima Metropolitana una central para monitoreo, por ejemplo, del WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp te viene con una extorsión a ti, por ejemplo, o a tu familia. Entonces tú tienes todo el derecho de quejarte y la policía tiene capacidades de hacerle seguimiento. Chuponear al extorsionador, ir a su punto de origen y caerle.

-¿Esa tecnología existe? ¿Ya se aplica?

No, eso nos falta el aparato. Ese aparato no hay en Perú, no hay en Lima. No es caro. Estamos buscando la forma de alquilarlo porque hay varios proveedores pero decimos que no, creemos que este problema lo solucionamos nosotros. Pero en convenio con la Policía Nacional, ojo, no es que la municipalidad se mande por su lado. Inteligencia aplicada a la extorsión y sicariato. Estamos trabajando en un tema que no es nuestra función, ojo. Pero en convenio con la Policía Nacional, en convenio con el Ministro del Interior, con el cual sí hablo a diario. El raqueteo ha bajado mucho. Lo que ha aumentado es la extorsión y sicariato. Por cantidades ridícula te matan, por cinco soles.

Se está normalizando la extorsión…

Y la gente se está acostumbrando a pagar. Y está pésimo. Nos estamos acostumbrando a la inacción frente a la amenaza del terrrismo urbano. Es interesante el modelo de Ecuador de declarar conflicto armado interno.

En el 2019, un grupo de fotógrafos de El Comercio inició una cobertura exclusiva de todos los asesinatos ejecutados por sicarios en Lima. La información obtenida ahora es capaz de revelar, por sí sola, los días, horas, modus operandi, el nivel de salvajismo y otros datos del perfil de estos criminales por encargo. Una radiografía del nuevo sicario limeño es revelada por quienes -en la mayoría de casos- llegan primero a la escena del crimen, siempre antes que la fiscalía, y a veces, incluso, antes que la policía y propios familiares.

-Pero en Ecuador igual se siguen desangrando…

Ecuador llegó a tocar el piso, aquí aún no. Pero vamos tocar piso. Ese modelo ecuatoriano declara a los delincuentes como una nación aparte en conflicto. No son los terrucos, son los delincuentes, los sicarios, extorsionadores. Y con eso la fuerza armada ya tiene el derecho de atacarlos también, como insurgentes criminales. Es un tema que estoy explorando, es una salida.

-¿Qué otra propuesta le hizo a la presidenta?

Deportación de toda persona extranjera que no haya regularizado sus papeles. Los plazos se vencieron largamente. Hay más de 1 millón de extranjeros sin papeles en el Perú. Tiene que aplicarse una ley de deportación.

-Es costosísimo. Un avión con 100 extranjeros puede costar cientos de miles de dólares.

Más costoso es una vida humana. Por una vida humana pago lo que sea.

-No estoy defendiendo la permanencia de indocumentados, voy a la idea realista del costo

Tenemos que invertir. En lugar de invertir 8 mil millones a Petroperú invirtamos en seguridad ciudadana. El otro gran tema: cárceles en la selva. Hay grandes áreas para hacer nuevas CEPA (Colonia Penal Agrícola del Sepa). También ponerle grillete electrónico a sentenciados de delitos menores para tenerlos ubicados. La municipalidad está “subsidiando” al gobierno central, así de ridículo. Con 400 millones en motos. Con la red C5 de cámaras de vigilancia que tenemos que pagar, pues para el Cercado de Lima son 5 millones de soles al año. Todas las propuestas que le hicimos a la señora Boluarte las estamos haciendo nosotros como Municipalidad de Lima.

-Acaba de concluir la mitad de su gestión. Hay obras en marcha, sobre todo en infraestructura, pero no las va a llegar a verlas construidas.

Mi tema es estructural. No he entrado en política para hacer cálculos políticos o si termino las obras o no. Yo dejo en fideicomiso el dinero.

-¿Pero entonces quién sería el continuador de la obra de López Aliaga?

Hay varios.

-¿Renzo Reggiardo? ¿Norma Yarrow?

Ambos tienen experiencia y perfil. Y tengo más nombres.

¿No le hubiera gustado en estos dos años inaugurar una obra grande, emblemática?

Como yo sé que estoy dejando todo encaminado no me preocupa, porque felizmente tengo 40 años de experiencia en banca nacional e internacional. Sé como ponerle candados para que no venga alguien y diga que esta obra no se continúa. Para esto hay fideicomisos. Dejas el dinero y todo el sistema ya adjudicado para que un banco desembolse hasta que termine la obra. Con la vía expresa sur me pasé un año verificando los títulos de propiedad.

-Alcalde, hay una medida cautelar que podría detener la obra (de la vía expresa sur)…

El juez que se ha atrevido á hacer eso… La medida no nos afecta porque son viviendas lejos de la zona de influencia, pero de todas maneras vamos a quejar ante la Junta Nacional de Justicia a este juez, que es el liberó a Cerrón. Es el mismo. Mi opinión es que en el Perú hay mucha corrupción en el Poder Judicial y la fiscalía.

[La vía expresa sur sigue sin expediente técnico]

El caviar vive de hacer expedientes técnicos pero nunca hace la obra. Yo voy haciendo obra con el expediente técnico en proceso. La ley me faculta. Hay una modalidad que lo permite, pero en mi país hay ignorancia. Existe un modelo concurso oferta que permite al alcalde de Lima tener perfil técnico en paralelo. Al caviar típico se le vence el expediente técnico y lo vuelve a hacer y se pasan la vida haciendo expedientes técnicos. Y por eso les arde tanto que yo haga el expediente técnico en paralelo a la ejecución.

-¿Qué obras va a priorizar en estos dos años?

Las que son más rápidas. La vía expresa sur que -te diría- ya tiene el terreno liberado. Le agradezco a los colegios que han puesto de su parte.

-¿Pero cuándo empiezan las obras?

Ya empezaron.

-Solo la liberación del terreno

Ya estamos en la Panamericana Sur, ya hay una conexión con ella. Estamos trabajando en dos frentes. Hemos asfaltado casi 2 kilómetros, nos faltan tres: hay dos frentes de 1,5 y 1,5. No es tanto.

-¿Cree que va a estar en solo dos años?

Es plana, chata, no tiene pendientes. Es muy fácil de hacer. La otra [obra fácil] es Ramiro Priale. Otra es el tren [Lima - Chosica].

-¿Cuándo llegan los trenes?

Estamos viendo primero la evaluación de uno por uno. Cada coche tiene que tener la certificación de un tercero que me diga que está bien, y si me dice que no está bien tengo el derecho de dejarlos.

-Si estuvieran bien, ¿cuando llegarían?

Yo apunto a marzo o abril de este año y ponerlos a trabajar casi de inmediato. El caos que hay en Lima Este y Sur es tal que se ha creado un infierno.

-¿Cuándo empiezan a llegar las estructuras de los 60 puentes aéreos?

La experiencia viene de afuera pero la mano de obra es local. Mil veces prefiero comprar en Perú porque hay empresas que te proveen localmente el acero y concreto y se arma aquí. Haces el puente en un local externo, columnas y vigas, y con grúa las elevas en la zona. Por ejemplo, en Javier Prado. De noche vas poniendo las columnas. Son flyovers, un método de estructura prefabricada que es normal en el mundo y que le puede dar trabajo a gente de Peru.

¿Ya definió si se lanza a la presidencia?

He hecho un análisis. Hay mucha gente que entra a política porque no tiene nada que hacer ni qué perder y ve la política para ganar plata, su salvavidas. Yo estoy dejando de percibir dietas de directorios, dividendos. En mi caso sí hay un costo de oportunidad. Tengo invitacion para ser catedrático en Europa. Una señora en Cusco me marcó: “Usted no puede correrse de su obligación”. ¿Sobre qué?, le respondí. “La presidencia del Perú”. Y le digo: pero señora, nadie me conoce. “Usted tiene la obligación. Usted ha traído al Cusco 100 mil empleos”. Esa señora me marcó la vida

-Eso es un sí a mi pregunta anterior…

Por ahora veo otras personas interesantes que se están animando. Veamos qué sale en la cancha.

-¿Alianzas?

Veamos. No sé cómo es el plazo, me dijeron 23 de diciembre. Doce meses [que le quedarían en la gestión municipal] es un montón de tiempo. Tengo mucho que hacer acá. Me gustaría terminar la gestión francamente.

-Pero ha estado viajando a otras regiones... son invitaciones de campaña

Soy presidente de un partido, he heredado una carga muy grande.

-Un asesor de Trump de apellido Manafort que además estuvo preso y luego indultado por el mismo Trump ha tenido un contacto con usted. Es un asesor político, un asesor de campaña.

Te quiero aclarar el tema. Paul Manafort ha ayudado a la ciudad de Lima. En el tema de los trenes de California había dudas. He hecho viajes con mi plata durante 8 meses yendo y viniendo para que sea una decisión ligada al APEC. Uno de los que me ayudó fue él.

-¿No tiene que ver con una eventual campaña política para usted?

Es un tipo muy conocido en los Estados Unidos. Es un vínculo para ayudar a Perú y para que la inversión americana venga al Perú.

-¿Qué cosa no tiene solución en Lima?

Yo creo que todo tiene solución. La gente es buena. Y la más buena está en las zonas más altas de Lima, que no tiene recursos. Ahí veo mucha solidaridad, fraternidad.

-Yo creo que el transporte no tiene solución

Si no se hubieran robado 800 millones de soles al año Lima tendría un sistema de metros que sí funcionan, no este sistema constructivo de la línea 2 que hace campamentos mineros en la ciudad. Un mamarracho de contrato.

-¿Qué anuncios vamos a tener en el marco del aniversario de Lima?

Estamos invirtiendo 800 millones de soles en Barrios Altos. Quiero consolidar Lima, una ciudad que tiene el centro histórico mejor que cualquier ciudad española. Mira lo que te estoy dieinco. me va a costar opiniones. Tú sumas Barrios Altos, Monserrate, el damero...

-¿Que obras priorizará en esta segunda mitad de gestion?

El hambre, las ollas comunes que ahora ya son pequeñas empresas, el agua de emergencia para 1 millón de limeños, seguridad ciudadana. Ahora la luz giró al sicariato y extorsión. Es la priordidad. Y las obras de infraestructura grandes. La vía expresa la veo fácil. Ramiro Prialé es fácil. El tren Lima-Chosica es fácil porque ya está la vía.

-¿Y qué es lo difícil?

Acelerar los procesos para los viaductos aéreos porque hay interferencias.

-De los 60 puentes aéreos, ¿cuántos habrán cuando termine su gestión?

Todos

-¿Los 60?

Todos. ¿Qué pasaría si no se acaba y viene otro alcalde y no lo sigue? Por eso tengo la fijación de dejarlos terminados o tan avanzados que estén en un fideicomiso para que se terminen.

-¿Entonces piensa terminar su gestión?

Como te digo, depende en diciembre de que yo vea el panorama político. Tenemos un teniente alcalde de primera línea que es Renzo Reggiardo. Conoce el tema.

-¿Y se podría quedar el año restante (si usted postula)?

Claro que sí, pero ya depende de él.