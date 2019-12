“Lecaros me llamó poderosamente la atención desde que lo vi. Es un zurdo con mucha elegancia, que decide muy bien. Desde hace dos semanas supo de esta opción que tenía y me alegra mucho”, nos dice Mariano Soso, desde Rosario (Argentina), a pocas horas de que se celebre la Navidad. El técnico de Defensa y Justicia fue quien promovió a Alexander Lecaros al primer equipo del Real Garcilaso en el 2015. En estas cuatro temporadas, el extremo cusqueño buscó consolidarse como titular en el ahora llamado Cusco FC. Luego de una campaña donde pasó minutos en el campo y otros en el banco, le llegó la mejor noticia navideña: su contrato por dos años con el Botafogo de Brasil. A pocos minutos de ir a una iglesia de San Sebastián (Cusco) para agradecer este cierre del 2019, Lecaros nos cuenta un poco de esta historia con cierre de carnaval. El 5 o 6 de enero se va a Río de Janeiro.

— ¿Cómo se cerró tu fichaje con el Botafogo de Brasil?

El contacto se dio una semana después de haber culminado el campeonato peruano. Todo fue bastante rápido, aún lo seguimos asimilando. Mi representante me comentó de esa oportunidad en Brasil, gracias a Dios pudo concretarse y estoy alistando todo para ese viaje a Río de Janeiro, que será entre el 5 y el 6 de enero. No puedo con tanta felicidad y entusiasmo por lo que viene.

É do Fogão! 🇵🇪



Jovem peruano firmou acordo com o Glorioso e assinou em definitivo por duas temporadas. Atleta ainda realizará exames.



Boa sorte, Lecaros! #VamosFogo 🌟 pic.twitter.com/b5r6vqfC5g — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 23, 2019

—¿Eres un jugador íntegramente formado en las divisiones menores de Real Garcilaso?

Yo soy de San Sebastián, comencé a jugar a los 6 años en algunas escuelas que tenemos en el Cusco. Unos años después, Real Garcilaso comenzó a trabajar con las divisiones inferiores. Hasta donde entendí, la Federación Peruana de Fútbol obligó a que los clubes profesionales de provincias tengan escuelas de fútbol. Supe muy rápido que era la última oportunidad que me quedaba para llegar al fútbol profesional porque Cienciano no te daba esas opciones.

—¿Quién fue el primer técnico que confío en ti para alternar en el equipo de Primera?

Primero me pasaron a la Reserva en el 2015, y allí trabajé con el profesor Marcelo Vivas [el actual técnico del Sport Boys]. Él fue el primero en fijarse en mi estilo de juego, pasaron unos tres meses más y el profesor Mariano Soso me invitó al primer equipo, me hicieron firmar un contrato profesional que duró hasta este año.

—¿Cuál de tus características crees que te ayudará a hacer la diferencia en el campeonato brasileño?

Mi fortaleza es jugar como extremo en ambos lados [es zurdo]. Un tiempo jugué de lateral y eso fue un aporte para seguir evolucionando en mi juego. Siempre soñé jugar en Brasil, estoy muy contento por eso y porque también están felices todos mis familiares y gente cercana.

—¿A qué jugadores admiras en el ámbito nacional o internacional?

Siempre antes de jugar o cuando estoy en casa con tiempo libre, siempre trato de ver videos de Lionel Messi y Neymar. Ellos son mi modelo a seguir.

—¿Ya conversaste con tu próximo técnico o dirigentes de Botafogo?

Todavía no me he comunicado con nadie. El que ha manejado todo directamente es mi representante.

—¿Por qué crees que no tuviste muchas oportunidades en alguna selección peruana de menores o en esta Sub 23?

Tuve una convocatoria en la selección Sub 18, he participado en varios microciclos, y lo de la Sub 23 es una decisión directa del profesor Ñol Solano.

—¿Tienes la ilusión de vestir la blanquirroja?

De eso se trata. Primero tengo que consolidarme en Botafogo, ganarme un lugar en el once titular. Si todo eso sale bien, podré tener la expectativa de estar en una selección.

—¿Te gusta el nuevo nombre del Real Garcilaso?

Allí sí me agarraste. Prefiero reservarme la opinión, es una decisión dirigencial. Ellos siempre tuvieron la intención de modificar el nombre. Solo me queda respetar esa decisión.

PARTIDO DE FUTBOL ENTRE UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y REAL GARCILASO REALIZADO EN EL ESTADIO MONUMENTAL CON RESULTADO DE EMPATE 1-1

El día que Lecaros pudo retirarse

Un año antes de ser campeón con Sporting Cristal en el 2016, Mariano Soso se encargó de la dirección técnica del Real Garcilaso. En esos tiempos, el encargado del fútbol formativo en el club sureño (ahora llamado Cusco FC), era Marcelo Vivas (hoy técnico de Sport Boys).

Fue en esa interacción entre Vivas y Soso que surgió la opción de promover a Alexander Lecaros, quien ya destacaba en la Reserva, a la Primera División. Solo había un problema familiar antes de firmarle su primer contrato profesional a los 16 años.

“Su madre no estaba tan convencida de que Alexander se dedique al fútbol profesional. Tuve una charla extensa con la madre para ablandar esa situación”, nos cuenta Soso. De esta manera, se evitó el retiro temprano del reciente refuerzo de Botafogo.

“He seguido sus participaciones un tanto irregulares en Real Garcilaso. Me siento feliz de haberlo acompañado en una etapa de su carrera”, cerró el entrenador de Defensa y Justicia de Argentina.