Lautaro Martínez no consiguió el título de la Champions League tras la victoria de City vs Inter en el estadio Olímpico Atatürk, Estambul (Turquía). Los Nerazzurri cayeron por la mínima y no pudieron forzar el alargue a pesar de tener oportunidades. Al final uno de los más afectados fue el argentino, quien rompió en llanto.

Resumen City - Inter por final de Champions League