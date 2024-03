¿Dónde ver Argentina vs Costa Rica gratis? La transmisión del partido amistoso se puede seguir sin pagar por señal abierta a través de TV Pública, canal 7 de la televisión argentina. TyC Sports transmite por cable, mientras que TyC Sports Play, Cont.ar, Flow, DirecTV Go (DGO) y Telecentro Play pasan el compromiso por internet en dispositivos como tables, teléfonos smartphones, televisores smarTV, entre otros. El duelo será este martes 26 de marzo de 2024, desde las 23:50 horas de Argentina (21:50 de Perú), en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles (Estados Unidos).

