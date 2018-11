Boca Juniors vs. River Plate, Manchester City vs. Manchester United y Juventus vs. Milan, son algunos de los partidazos que tendremos este fin de semana. Precisamente entre el sábado 10 y el domingo 11, el planeta fútbol podrá gozar de clásicos, duelos trascendentales y, sobre todo, goles.

El máximo partido del fin de semana, y quizá en la historia del fútbol, será el Boca Juniors vs. River Plate, por la final de la ida de la Copa Libertadores.

El sábado también se jugará el Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, clásico alemán que se disputará en el Signal Iduna Park por la fecha 11 de la Bundesliga.

El domingo 11 también llega cargado de mucho fútbol. Barcelona y Real Madrid jugarán ante el Betis y Celta respectivamente. Estos cotejos son importantísimos para los dos clubes más poderosos del mundo y su ambición de conseguir la Liga española.

Inglaterra, Italia, Francia y Uruguay también gozarán de reñidos y disputados partidos. City vs. United, Juventus vs. Milan, Mónaco vs. PSG y Nacional vs. Peñarol. En estos partidos podremos ver a Agüero, Pogba, Ronaldo, Higuaín, Falcao, Neymar y más cracks del fútbol mundial.

Partidazos del sábado 10 y domingo 11 de noviembre