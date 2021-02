A Toni Kroos le sacaron por un momento del Real Madrid vs. Atalanta. El alemán acompañó a Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al choque de la Champions League. En la charla con los medios, uno de los presentes se refirió a Erling Haaland y Kylian Mbappé, los jugadores que brillaron la semana pasada en el certamen.

Al mediocampista le ubicaron en un contexto de final de Liga de Campeones. En dicho escenario, el jugador debía elegir entre el goleador de Borussia Dortmund o el de PSG como el compañero ideal para habilitar en un momento decisivo. “Haaland o Mbappé, ¿a quién le darías una asistencia?”, le consultaron al campeón del mundo.

Kroos ni se inmutó y resolvió la cuestión de la mejor forma: “A Benzema”. Así, el teutón zanjó el asunto sobre la vinculación de los jóvenes futbolistas con la ‘Casa blanca’. Eso sí, el volante reconoció la calidad de ambas estrellas.

“Son dos muy buenos y pueden ayudar a cualquier equipo. El problema es que mañana no me van a ayudar, porque yo estoy concentrado en mi partido. No es mi tema. Lo otro es una pregunta para Florentino (Pérez)”, agregó.

Kroos solo piensa en Atalanta

El futbolista de Real Madrid apuesta por la posesión para hacer la diferencia en Bérgamo. Aunque, el alemán admitió que Atalanta tiene diversas armas para hacer daño en un choque que no será nada fácil para los merengues.

“Nosotros queremos hacer un partido un poco más controlado, queremos el balón. Enfrentamos a un equipo que juega de otra manera y nos tenemos que adaptar al partido, pero siempre intentando hacer nuestro juego. Pero son octavos fuera de casa, va a ser difícil. Vamos a intentar hacer nuestro juego”, sostuvo.

