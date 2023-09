Real Madrid vs. Unión Berlín se enfrentarán este miércoles 20 de septiembre del 2023 por la primera jornada del Grupo C de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido será transmitido por las señales de ESPN, Star PLus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN

El duelo por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League entre Real Madrid vs. Unión Berlín se disputará este miércoles 20 de septiembre del 2023 en el Estadio Santiago Bernabéu.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN

El partido entre Real Madrid vs. Unión Berlín está programado para jugarse a partir de las 14:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 13:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

España: 21:00 horas

QUÉ CANAL TRANSMITE REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN

El encuentro entre Real Madrid vs. Unión Berlín por la fecha 1 de la fase de grupos de la Champions League será transmitido por las señales de ESPN y STAR+ para toda Sudamérica, mientras que en España, México y Estados Unidos, la señal habilitada para emitir el partido es la de Movistar Liga de Campeones, HBO Max y TUDN, respectivamente. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN VÍA STREAMING

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Real Madrid vs. Unión Berlín por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en Star Plus, HBO o Paramount+.

ALINEACIONES DE REAL MADRID VS. UNIÓN BERLÍN

Kepa; García, Alaba, Rudiger, Carvajal; Camavinga, Tchouaméni, Modric; Bellingham, Joselu y Rodrigo. Unión Berlín: Ronnow; Leite, Knoche, Doekhi; Gosens, Laidouni, Kral, Juranovic; Fofana, Volland; Behrens.

Así llega Real Madrid

El Real Madrid remontó para ganar 2-1 en su campo a la Real Sociedad y seguir al frente de la clasificación liguera, en la quinta jornada del campeonato español.

La Real Sociedad se adelantó con un tanto de Ander Barrenetxea (5), pero Federico Valverde igualó (46) y Joselu puso el 2-1 (60) que supuso la quinta victoria blanca en cinco encuentros antes de recibir el miércoles al Unión Berlín en la Champions.

La victoria permite a los merengues retener el liderato liguero que les había arrebatado provisionalmente el sábado el Barça con su goleada 5-0 al Betis.

“El partido no ha sido malo”, dijo Ancelotti tras el encuentro, pero admitió que “de cinco partidos, hemos empezado encajando en tres, lo bueno es que hemos podido remontar, pero tenemos que evitar esto”.

El Real Madrid salió muy vertical a buscar la portería de la Real Sociedad, pero los vascos se adelantaron pronto en el marcador.

Take Kubo puso un balón al corazón del área donde apareció Barrenetxea para disparar a bocajarro. Kepa pudo parar el primer tiro, pero su rechace lo recogió de nuevo ‘Barrene’ para repetir y hacer el 1-0 (5).

El japonés, que fue un dolor de cabeza para la zaga merengue, a punto estuvo de poner el 2-0, pero su tiro lo rechazó Kepa y el balón rebotado lo envió Barrenetxea a las nubes (29).

“Hemos hecho méritos para merecer algo más”, dijo el técnico de la Real, Imanol Alguacil.

- Valverde inicia la remontada -

El Real Madrid se lanzó en busca del empate con pases en profundidad y cabalgadas por las bandas frente a una Real Sociedad que trató de bajar revoluciones al partido.

El rápido tanto de Valverde tras el descanso con un duro disparo (46) impulsó a un Real Madrid que se hizo con el control del encuentro.

Los locales alejaron de su portería a la Real Sociedad a la que le costó más llegar a los dominios de Kepa ante la intensa presión merengue.

Apareció entonces Joselu, que en la primera parte había estrellado un balón en larguero, para cabecear a la fondo de la portería de la Real un centro de Fran García desde la izquierda (60).

Por detrás en el marcador, la Real Sociedad refrescó el ataque para irse hacia delante, pero no encontró la manera de superar a un Real Madrid que se centró más en defender para acabar llevándose la victoria.

“Después del minuto 70 el partido era defender y salir a la contra”, afirmó Ancelotti.