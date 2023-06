Gol Caracol en vivo, Colombia vs. Alemania online se verán las caras este martes 20 de junio del 2023 por partido amistoso internacional en el estadio Veltins-Arena. Los ‘cafeteros’ se encuentran en la búsqueda de su mejor once, es por eso que Néstor Lorenzo varía en cada amistoso la alineación, sin embargo, ante los ‘Teutones’ se espera que ponga su mejor formación. Mira el partido por Caracol TV, Gol Caracol TV, RCN y Star Plus a partir de las 13:45 (hora peruana). Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

