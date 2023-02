Caracol y DirecTV transmiten: Colombia vs Brasil sub 20 juegan por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano sub 20. El partido se disputará este jueves, desde las 20:00 horas de Colombia y Perú, en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá, más conocido como El Campín. Los ‘cafeteros’ están terceros en la tabla y buscan sumar para asegurar la clasificación al Mundial, mientras que la ‘Canarinha’ es líder y tiene el boleto a Indonesia.

