Paolo Guerrero no llegará este mercado de fichajes a Boca Juniors. El delantero del Internacional de Porto Alegre seguirá en el cuadro brasileño, al menos una temporada más, al no concretarse su arribo al cuadro argentino comandado por el estratega Miguel Ángel Russo.

La información, luego de ser difundida por varios medios periodísticos, también fue motivo de mención en el programa FOX Sports. El noticiero ‘Central FOX’ inició su emisión con la situación que atraviesan el delantero Paolo Guerrero y el cuadro argentino Boca Juniors. El periodista deportivo especializado en la cobertura diaria del cuadro 'xeneize’, Claudio Freire, reveló interesante información al respecto.

“Paolo Guerrero es un jugador que interesa. Pero vamos a repetir lo que venimos diciendo hace bastante tiempo, el hecho tiene que ver, más allá del interés de Miguel Ángel Russo y de Boca, pasa por lo económico”, mencionó el periodista Claudio Freire. Posteriormente continuó con su alocución. “Recordemos que (Paolo Guerrero) tiene una cláusula de rescisión de cuatro millones y medio más el contrato del jugador, que son dos años más como mínimo de un vínculo”, precisó Freire.

Lo cierto es que el dinero ha sido un tema complicado de manejar para Boca Juniors. El club argentino no ha vendido jugadores y esto perjudica su manera de financiar alguna nueva contratación. Y más en el caso de Paolo Guerrero, que con cláusula de rescisión, más su contrato y sueldo, la cifra es demasiado elevada.

“Hoy por hoy te diría, que no está descartado pero es muy difícil que Paolo Guerrero llegue ahora. No sé si seguirán hablando o no, pero lo más importante pasa por una cuestión económica. Lo que pretende el jugador, lo que pretende el Inter de Porto Alegre. Si Boca no vende es muy difícil que Boca contrate algún jugador. Y se verá con el correr de las horas si el consejo de Boca seguirá teniendo reuniones con su representante”, finalizó Claudio Freire en declaraciones para el programa ‘Central FOX’ del programa deportivo internacional ‘FOX Sports’.

Boca Juniors se encuentra realizando su pretemporada en Ezeiza, mientras que Paolo Guerrero sigue en Lima a la espera de integrarse a la pretemporada del Internacional de Porto Alegre.

