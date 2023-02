Se conocerá al segundo finalista del Mundial de Clubes 2023. Este miércoles 08 de febrero, desde las 14:00 (hora local), Real Madrid vs. Al Ahly en vivo y en directo por la semifinal del torneo FIFA que reúne a los campeones de todas las confederaciones. El partido se disputará en el Moulay Abdellah, Rabat, Marruecos y contará con la transmisión de DIRECTV Sports, DIRECTV Go, Mitele Plus, FOX Sports y TeleCinco. Además, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias.

