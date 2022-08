River Plate vs. Arsenal EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 14 de la Liga Profesional Argentina este miércoles 17 de agosto del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Julio Humberto Grondona. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN Premium y STAR Plus para toda Sudamérica. Los ‘Millonarios’ afrontan la cita en un gran momento. Sobre todo, porque el pasado fin de semana, con el 4-1 sobre Newells’ Old Boys, ratificaron que van en ascenso. De hecho, el elenco que dirige Marcelo Gallardo ha trepado en la tabla y tiene 21 puntos, aunque todavía le quedan lejos los 28 del líder Atlético Tucumán.

VIDEO RECOMENDADO River Plate realizando su calentamiento previo al inicio de un partido en Argentina | Fuente: @RiverPlate