Hansi Flick ha tenido un ascenso importante dentro de su carrera. El entrenador alemán fue vinculado con el Barcelona los últimos días; sin embargo, de forma indirecta, el estratega señaló que su destino seguiría en tierras alemanas. De segundo de Niko Kovac, al sextete con Bayern Munich, a futuro DT de la Selección de Alemania, así ha sido el progreso de Flick.

En declaraciones previas a la última jornada de Bundesliga, Flick se refirió a la posibilidad de llegar al banquillo de la Selección de Alemania. “Está claro que he hablado con la Federación Alemana. Todo el mundo sabe lo que pienso sobre la Selección. Pero también es cierto que las cosas siempre tienen que solucionarse y aclararse. Se trata de pequeños detalles. Cuando todo esté listo, podré anunciar las cosas rápidamente. Pero, en este momento, toda mi atención se centra en el partido contra el Augsburg y, luego, en mis vacaciones”, indicó el alemán.

Con las últimas declaraciones de Hansi Flick, la posibilidad de llegar al FC Barcelona se disipan. Días atrás, la emisora catalana RAC-1 aseguró que el DT de Bayern Munich era la opción que buscaban los blaugranas. Incluso, el medio español confirmó conversaciones entre Joan Laporta y Flick; sin embargo, está claro que el objetivo del alemán sigue en su país natal. Hansi Flick llegaría al banquillo de la selección alemana para la Eurocopa que se jugará desde el 11 de junio hasta el 11 de julio.

Hansi Flick y su despedida con el Bayern Munich

“Simplemente, disfruté del viaje que comencé hace casi dos años. Pudimos acompañar a un gran equipo en un viaje intenso y exitoso. Ha sido una gran etapa que ahora está llegando a su fin. Desde niño, fui hincha del Bayern y lo seguiré siendo”, concluyó el DT alemán.

Barcelona cierra la temporada sin Messi

El conjunto blaugrana jugará su último partido de la temporada ante un Eibar ya descendido. El Barcelona perdió su oportunidad de luchar por LaLiga Santander, quedó en tercera posición con 76 puntos.

En un comunicado oficial del equipo ‘culé' se confirmó que el capitán del club no estará en la jornada 38. “Leo Messi no se ha entrenado este viernes con permiso del técnico y no estará en la convocatoria del partido contra el Eibar de este sábado”, señaló FC Barcelona en su página web.