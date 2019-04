Juventus vs. Fiorentina EN VIVO vía ESPN 2: Cristiano Ronaldo va por el título de la Serie A | EN DIRECTO

Juventus vs. Fiorentina EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ se miden este sábado (11:00 am. Hora Peruana - EN VIVO vía ESPN 2) por la fecha 33° de la Serie A en el Juventus Stadium.

Juventus vs. Fiorentina EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 33° de la Serie A en el Juventus Stadium este sábado desde las 11:00 am. (hora peruana) y por transmisión de ESPN 2 y Rai. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

► Los millonarios Juventus y PSG y su premio consuelo



Un empate es lo único que necesita Juventus este sábado cuando reciba a la Fiorentina en Turín para sellar el título del fútbol italiano, el octavo consecutivo y el primero en la era CR7. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Serie A.

Juventus vs. Fiorentina: horas y canales en el mundo



Perú 11:00 am. | ESPN 2

México 11:00 am.

Ecuador 11:00 am.

Colombia 11:00 am.

Bolivia 12:00 pm.

Venezuela 12:00 pm.

Brasil 12:00 pm.

Argentina 12:00 pm.

Chile 12:00 pm.

Uruguay 12:00 pm.

España 5:00 pm.

La que podía ser una fiesta se convirtió sin embargo en una consolación para el Juventus, ya que el "Scudetto" número 35 de su historia llegará tras el fracaso total vivido contra el Ajax, que le eliminó el martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones, la obsesión que atormenta a los turineses desde hace 23 años.

Los hombres del técnico Massimiliano Allegri desaprovecharon su primera ocasión para ser campeones de Italia la semana pasada, cuando perdieron en su visita al Spal, y buscan sentenciar este sábado la Serie A ante el Fiorentina, uno de sus históricos rivales.

De sumar al menos un punto, será el primer título liguero italiano para Cristiano, que firmó 19 goles en esta campaña y que completará su doblete, tras conquistar en enero la Supercopa italiana contra el Milan.

CR7, cuyo gol del martes al Ajax no fue suficiente para empujar a un Juventus falto de ideas y personalidad, saldrá de titular y podría estar acompañado por el joven italiano Moise Kean.

El Juventus suma 17 puntos de ventaja sobre un Nápoles que, tras la eliminación sufrida el jueves contra el Arsenal, se quedó sin ambiciones en esta temporada, al estar ya casi seguro de la segunda posición.

Juventus vs. Fiorentina: probables alineaciones



Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.



Fiorentina): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Fernandes, Veretout, Gerson, Biraghi; Muriel, Simeone.



Estadio: Juventus Stadium



Con información de EFE